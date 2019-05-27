В России будут ужесточены правила призыва в армию

Освобождения от срочной службы по здоровью будут перепроверять каждую весну и осень.

Поправки в закон Минобороны планируют доработать к концу мая. Они существенно расширяют полномочия призывных комиссий - у них появляется возможность контролировать ранее вынесенные медицинские заключения, рассказал "Известиям" учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

В случае принятия поправок военкомат получит право при наличии сомнений направить потенциального призывника на контрольно-медицинское освидетельствование.

- Ранее такой механизм отсутствовал, инициировать пересмотр состояния здоровья призывника было практически невозможно, - рассказывает эксперт.

Законопроект вносит еще одно важное изменение: понятие "осмотр" меняется на "освидетельствование".

- Медосмотр - это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование - это обследование с заключением о степени годности к военной службе, - пояснил Олег Жердев.

Новые поправки позволят бороться с недобросовестными врачами, которые за вознаграждение освобождали призывников от прохождения военной службы.

- По новому закону получается, что медицинское освидетельствование можно проводить неограниченное количество раз, - отметил Олег Жердев. - Поэтому важно соблюсти баланс - не задергать потенциальных призывников, это не должно превратиться в охоту на ведьм.

Правило о регулярном переосвидетельствовании касается только тех призывников, у которых есть надежда на выздоровление, отметил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" полковник Александр Перенджиев.

- И раньше бывали случаи, когда людей без руки или ноги заставляли каждые три года проходить медкомиссию, - сказал Александр Перенджиев. - Это явное злоупотребление, такие случаи необходимо пресекать.

В то же время возникнет возможность пересмотреть степень годности тех, кто хочет служить, отмечает Олег Жердев. В практике адвокатов было немало случаев, когда призывник был признан лишь ограниченно годным, хотя сам рвался в войска.

Согласно новым правилам призывников, негодных к военной службе, при наличии медицинских показаний будут направлять "в медицинскую организацию для оказания помощи". В результате юноша либо будет вылечен и призван, либо, если болезнь хроническая, освобожден от службы.

- Раньше призывники направлялись или в военный госпиталь, или гражданскую поликлинику/больницу, - рассказал Олег Жердев. - Теперь будет определен перечень медицинских организаций, куда комиссии смогут направить призывника. Это позволит экономить деньги Минобороны и разгрузить госпитали военного ведомства.

Новые правила повысят точность принятия решений и в конечном итоге положительно скажутся на системе комплектации, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

- Если современная медицина располагает ресурсами, чтобы усиленно проверить призывника или кандидата на поступление в военное училище, в этом нет ничего плохого, - сказал Владислав Шурыгин. - Раньше медкомиссии при военкоматах были настоящим камнем преткновения. Они были очагом коррупции. Одни давали взятки, чтобы идти в армию, другие - чтобы не идти.

Самыми распространенными диагнозами, по которым молодые люди освобождаются от службы, остаются плоскостопие, сколиоз, миопия, гипертония и кожные болезни. В последние годы у призывного контингента растет число случаев сахарного диабета.

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