В "Астана Опера" завершилась аттестация артистов балета

В состав аттестационной комиссии вошли прославленные балетмейстеры Ирек Мухамедов и Андрис Лиепа.

Конкурс-аттестация артистов балета прошла в "Астана Опера". Такая система работы практикуется во всех ведущих мировых театрах в целях подтверждения квалификации творческого коллектива. Это повышает профессиональный уровень труппы, позволяя артистам постоянно находиться в тонусе, передает пресс-служба театра.

В состав аттестационной комиссии вошли выдающиеся танцовщики, солисты балета, прославленные балетмейстеры Ирек Мухамедов и Андрис Лиепа, председатель комиссии – художественный руководитель балетной труппы "Астана Опера" всемирно известная прима Алтынай Асылмуратова.

Артисты театра получили прекрасную возможность подтвердить свое право на занимаемую позицию. Всего в аттестации приняло участие 80 человек. Созданные в театре условия работы, гастрольные поездки за рубеж, богатое разнообразие спектаклей в репертуаре, регулярно проводимые мастер-классы с выдающимися мэтрами хореографии позволяют исполнителям расти и развивать свои мастерство и талант.

Помимо приглашенных балетных экспертов Ирека Мухамедова и Андриса Лиепы, в состав комиссии вошли: директор балетной труппы Турсынбек Нуркалиев, педагоги-репетиторы Константин Заклинский, Елена Шерстнева, Рустем Сейтбеков, Дамира Зайнуллина, Галия Бегалина. Задачи комиссии состояли в том, чтобы дать объективную оценку труппе, определить уровень профессиональной подготовки и установить соответствие артистов занимаемым должностям. Решение комиссии принималось открытым голосованием.

- Множество факторов влияло на наше решение. Основными критериями оценки были: музыкальность, артистичность, правильное выполнение движений, общее понятие урока, координация, способность внимательно слушать педагога, дисциплина. Оценивать было непросто, ведь перед нами выступали состоявшиеся, профессиональные артисты. Конечно же, от ведущих солистов более высокие ожидания, ведь они должны служить примером артистам кордебалета и солистам во время занятий. Аттестация позволила показать труппу с лучшей стороны. Могу уверенно сказать, что труппа находится на достаточно серьезном уровне, - сказал член комиссии Ирек Мухамедов.

- Проведение подобного мероприятия – замечательная идея, оценивать артистов действительно нужно, и я знаю, что в балетной труппе Парижской национальной оперы, к примеру, существует ежегодная аттестация. Рад видеть всех артистов, с которыми мы совсем недавно работали вместе. Они блистательно выступили с балетом "Шехеразада" М. Фокина в Кремлевском дворце в Москве. Это был фурор, ребята прекрасно собрались и станцевали, я был в восторге, до сих пор получаю от всех поздравления, которые и привез Алтынай Асылмуратовой. Очень доволен труппой, оценил бы на пять с плюсом по пятибалльной системе, - поделился Андрис Лиепа.

В рамках аттестации были проведены мастер-классы именитого артиста балета, педагога, хореографа, премьера Большого театра России и лондонского Королевского балета Ирека Мухамедова. Балетмейстер отметил, что ему очень приятно приглашение к сотрудничеству художественного руководителя балетной труппы Алтынай Асылмуратовой, с которой они уже давно знакомы.

- Прежде всего, ежедневные занятия классического танца нужны для разогрева артистов перед репетициями спектаклей. С другой стороны, в балетном классе происходит постоянная работа над правильным выполнением движений. Проводя урок, я опираюсь на личный опыт работы с русской и западноевропейской школами. Кроме того, необходимо учитывать общее самочувствие танцовщиков в этот день. Для меня в первую очередь важны умственные способности артистов. Одна из основных задач – возможность помочь танцовщикам понять себя, стремление стать лучше позволяет каждому артисту достичь любых высот, - заключил Ирек Мухамедов.

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