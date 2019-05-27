В ДУМК прокомментировали скандальную историю с имамом в Алматинской области

Случай с обвинением духовного служителя в склонении к близости замужней женщины прокомментировали в ДУМК, передает Zakon.kz.

Он отметил, что все подробности случившегося выясняют правоохранительные органы.

- Не будем делать преждевременных выводов. Но виновный человек должен понести наказание. Мы соболезнуем семье покойной. Это очень печальный случай, - резюмировал Агайбек Конарбайулы.

В Алматинской области мать троих детей покончила с собой. Супруг погибшей заявил, что местный имам принуждал ее к интимной близости. Но священнослужитель утверждает, что у них была взаимная любовь и отношения продолжались не один год.

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