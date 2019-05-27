В ДУМК прокомментировали скандальную историю с имамом в Алматинской области
Все подробности случившегося выясняют правоохранительные органы.
Фото : Report.az27 мая 2019, 11:00
Случай с обвинением духовного служителя в склонении к близости замужней женщины прокомментировали в ДУМК, передает Zakon.kz.
- Мы тяжело восприняли печальную новость относительно Кадыра Анбия. Прискорбно, очень жаль... Этот случай будто испортил дух Оразы. По имеющимся у нас информации, Анабия Кадыр переехал из Китая. 16 декабря 2016 года по просьбе жителей села Кайнарлы, Алматинской области, был назначен муллой в местную мечеть. 30 апреля 2019 года освобожден от работы по собственному желанию. Сейчас в мечети работает другой человек, - прокомментировал в Facebook пресс-секретарь ДУМК Агайбек Конарбайулы.
Он отметил, что все подробности случившегося выясняют правоохранительные органы.
- Не будем делать преждевременных выводов. Но виновный человек должен понести наказание. Мы соболезнуем семье покойной. Это очень печальный случай, - резюмировал Агайбек Конарбайулы.
В Алматинской области мать троих детей покончила с собой. Супруг погибшей заявил, что местный имам принуждал ее к интимной близости. Но священнослужитель утверждает, что у них была взаимная любовь и отношения продолжались не один год.
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