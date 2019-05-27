Доллар начал неделю с роста
В обменниках доллар покупают/продают по 379,9-380,7 тенге.
Фото : 1zoom.ru27 мая 2019, 11:26
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 379,82 тенге за доллар (+0,46 тенге), объем торгов – 79,29 млн долларов (+50 833 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,8970 тенге за рубль, объем торгов – 70 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 379,9-380,7 тенге, евро - 425,7-427,7 тенге, рос.рубля - 5,89-5,94 тенге.
В торгах приняли участие 18 членов KASE.
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