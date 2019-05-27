Солиста "Дос Мукасан" оштрафовали за инцидент в столичном аэропорту

Мурат Кусаинов должен будет оплатить 12 625 тенге.

Солиста группы "Дос Мукасан" Мурата Кусаинова оштрафовали после скандальной истории в аэропорту столицы, передает Zakon.kz.

Как было установлено в адмсуде, 14 апреля в дежурную часть Линейного отделения полиции международного аэропорта Нур-Султана обратилась сотрудница авиакомпании Эйр Астана. Она сообщила, что Мурат Кусаинов, находясь в общественном месте, при прохождении досмотра выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников таможенного досмотра.

На заседании Кусаинов не оспаривал изложенных обстоятельств совершенного правонарушения. Вину признал полностью, раскаялся.

Суд постановил Мурата Кусаинова признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 434 ч. 1 Кодекса РК об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) и назначить наказание в виде штрафа в размере 5 МРП - 12 625 тенге.

17 апреля сотрудница авиакомпании Эйр Астана рассказала zakon.kz об инциденте.

- Он вел себя агрессивно. Я отказала ему в перевозке, в ответ на это он меня толкнул и ударил в область лица, - рассказала девушка.

В авиакомпании подтвердили произошедшее.

Со слов самого артиста, конфликт возник после того, как его попросили снять туфли, носки. Его возмутило данное требование, он начал возмущаться, заявил о том, что не будет этого делать и громко высказывал свое мнение сотрудникам авиакомпании, после чего его сняли с рейса.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!