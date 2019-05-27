Назарбаев примет участие в юбилейном заседании ЕврАзЭс
Заседание приурочено 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции.
Фото : Акорда27 мая 2019, 11:45
Нурсултан Назарбаев примет участие в юбилейном заседании высшего Евразийского экономического совета, передает Zakon.kz.
- 29 мая Первый Президент Казахстана примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе, - написал в twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.
Саммит Евразийского экономического союза пройдет 29 мая в Нур-Султане. В ходе заседания главы государств обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕврАзЭс на 2019–2020 годы. Также будет подписано несколько международных соглашений, в том числе договор о формировании общего электроэнергетического рынка (ОЭР).
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