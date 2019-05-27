Вызов газовой службы станет бесплатным для жителей столицы

В акимате Нур-Султана подписано соответствующее соглашение.

До сих пор каждый вызов аварийной службы 104 обходился горожанам в 5 тыс. тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В акимате Нур-Султана подписано соглашение о взаимном сотрудничестве по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации внутриподъездных систем газораспределения между управлением контроля и качества городской среды, ТОО "АстанаГазКызмет" и ассоциацией КСК "Байтерек". Стороны подчеркнули заинтересованность в безопасной эксплуатации внутриподъездных систем газораспределения в многоквартирных жилых домах, подключенных к централизованной подаче сжиженного газа.

В рамках соглашения ТОО "АстанаГазКызмет" взяло на себя обязательства с момента передачи внутриподъездных газовых сетей на баланс компании обеспечивать круглосуточное безвозмездное реагирование на заявки от жителей города по номеру аварийной газовой службы 104. До сих пор за вызов аварийной службы жители платили сумму в размере 5 тыс. тенге.

Кроме того, "АстанаГазКызмет" будет обслуживать внутриподъездные системы газораспределения во всех многоквартирных жилых домах города, а также при необходимости осуществлять замену кранов на внутриподъездных газопроводах.

- Осуществление совместных и согласованных действий всех трех участников соглашения в лице одной компании направлены на обеспечение безопасной эксплуатации внутриподъездных систем газораспределения путем дополнительного заключения индивидуальных договоров с органами управления объектом кондоминиума многоквартирных жилых домов либо собственниками помещений (квартир) согласно действующему законодательству Республики Казахстан, – отмечается в тексте трехстороннего соглашения.

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