Участник молодежного чемпионата мира-1999 по футболу из Казахстана завершил карьеру

Давид опубликовал свое заявление о том, что вешает бутсы на гвоздь, в своем Instagram.

Знаменитый голкипер сборной Казахстана по футболу Давид Лория объявил о завершении своей игровой карьеры, передает Zakon.kz.

Давид опубликовал свое заявление о том, что вешает бутсы на гвоздь, в своем Instagram.

- Друзья, я всегда боялся наступления этого дня. Понимал, что он неминуемо придет. Что однажды придется сказать - "Все, я закончил". Честно говоря, я боялся этого. Потому что не мыслю себя в какой-то иной жизни. Я не знаю другую жизнь.

В 15 лет я дебютировал в высшей лиге и с тех пор на протяжении 22 лет моей жизни я гордился тем, что являюсь футболистом. Мне невероятно повезло прожить эту жизнь. Футбол дал мне все, что у меня есть. Особенно друзей и любовь болельщиков, о которой в детстве я не мог и мечтать. дальше меня ждет нечто новое, другое. Сегодня я объявляю о завершении своей карьеры.

К сожалению, я не смог уйти так, как хотел - поблагодарив болельщиков на стадионе, обнять партнеров и друзей. Я не успеваю восстановиться после травмы к ранее запланированному сроку. Всегда старался быть честным по отношению к тем, кто мне доверяет. И в этой ситуации я посчитал, что не могу обманывать доверие людей, поверивших в меня - тренерский штаб "Окжетпеса", руководителей клуба, партнеров по команде. И самое главное - футбол. Его не обманешь.

Я хочу выразить свою благодарность всем. В первую очередь, своей семье - родителям и старшему брату Отару, который привел меня в футбол и поставил в ворота в 5-летнем возрасте. С тех пор я играл только в воротах. Большое спасибо моим первым тренерам, давшим мне азы. Благодарю всех тренеров, с которыми работал, футболистов, массажистов, врачей, администраторов, журналистов за поддержку. И, самое главное, огромное спасибо всем болельщикам! На протяжении этих 22 лет я чувствовал вашу любовь, поддержку и заботу. Это бесценно.

Я счастлив, что защищал цвета сборной Казахстана, выходил на поле с капитанской повязкой и гордо пел Гимн своей страны, моей родины. Мне повезло играть в прекрасных городах Казахстана и зарубежья. Это было прекрасно, это было круто. Всем большой рахмет, - написал Лория.

Давид Лория родился в нынешней столице Казахстана. Благодаря Григорию Лория, своему отцу, Давид стал футболистом..

Давид Лория был в составе молодежной сборной Казахстана в те годы, когда она в первый и пока единственный раз участвовала в финальном турнире Молодежного чемпионата мира по футболу для игроков до 19 лет в 1999 году. Тогда наша команда отобралась на мировое первенство через Азиатскую конфедерацию AFC. В своей группе наша команда проиграла Аргентине 0:1, Хорватии 1:5 и Гане 0:3. Позже Давид Лория выступал за национальную сборную, болельщики обожали его за яркую и самоотверженную игру в воротах, харизму и природный талант.

Обучался в школе московского ЦСКА, играл на молодежном уровне в чемпионате Южной Австралии за "Энфилд-Сити Фэлконс", После игровой практики в Австралии в 1998 году вернулся в Казахстан, в родную команду "Женис", президентом которой был его отец Григорий Лория. 29 октября 2000 года в "золотом матче" с "Аксесс-Голден Грейн" (Петропавловск) 19-летнего Давида поставили в ворота вместо основного вратаря Олега Воскобойникова, он сумел отстоять их сухими (2-0), и команда впервые стала чемпионом Казахстана. Успех повторился и в следующем сезоне 2001.

В 2002 году Лория перешел в кокшетауский "Есиль", там получил травму крестообразных связок колена и почти год не играл. В Кокшетау были проблемы с финансами, и Давид подписал в 2004 году контракт с карагандинским "Шахтером".

Проведя два сезона в "Шахтере" (65 игр и 50 пропущенных голов), Лория удачно ушел в 2006 году в аренду в столичную "Астану". В том сезоне "Астана" стала чемпионом, а Давид получил свою третью золотую медаль.

Он играл не только в отечественном чемпионате, но и в зарубежных клубах. За период взрослой карьеры выступал в чемпионате Швеции за "Хальмстад", Турции за "Ризеспор" и "Каршияке", а также за российский "Спартак-Нальчик". Из казахстанских клубов он успел поиграть также за Иртыш, Ордабасы, Кайрат. Последним клубом для него как для игрока стал кокшетауский "Окжетпес".

Альберт Ахметов

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