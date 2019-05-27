Токаев дал ряд поручений по развитию Жамбылской области
От руководства области требуется проявление инициативы и принятие конкретных мер.
Фото : akorda.kz27 мая 2019, 14:34
Касым-Жомарт Токаев принял акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.
Глава государства был проинформирован об основных показателях социально-экономического развития региона и ходе выполнения государственных программ.
Президент Казахстана подчеркнул приоритетность задачи осуществления справедливой социальной политики с целью повышения жизненного уровня людей.
- От руководства области требуется проявление инициативы и принятие конкретных мер, направленных на достижение данной цели, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию Жамбылской области.
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