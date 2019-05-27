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Токаев дал ряд поручений по развитию Жамбылской области

От руководства области требуется проявление инициативы и принятие конкретных мер.

Фото : akorda.kz27 мая 2019, 14:34

Касым-Жомарт Токаев принял акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Глава государства был проинформирован об основных показателях социально-экономического развития региона и ходе выполнения государственных программ.

Президент Казахстана подчеркнул приоритетность задачи осуществления справедливой социальной политики с целью повышения жизненного уровня людей.

- От руководства области требуется проявление инициативы и принятие конкретных мер, направленных на достижение данной цели, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию Жамбылской области.


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