Двух боевиков-террористов задержали на границе Кыргызстана

Оба задержанных участвовали в боевых столкновениях против правительственных войск Сирии.

Двое боевиков международных террористических организаций задержаны в Баткенской области Кыргызстана, сообщает 24.kg.

Террористов, вернувшихся из Сирии, задержали при попытке незаконного проникновения в Кыргызстан. В задержании принимали участие сотрудники ГКНБ совместно с ГПС.

Как сообщили в пресс-центре ГКНБ КР, при досмотре у одного из задержанных обнаружены боеприпасы от автомата Калашникова.

Как выяснилось, один из них – 29-летней Р.Б. попал под влияние эмиссаров МТО в 2015 году, находясь в одной из стран СНГ. Его переправили в Сирию для участия в боевых действиях. В 2017 его объявили в межгосударственный розыск по линии Интерпола.

Второй задержанный – 28-летний Р.У. (у которого обнаружены боеприпасы), также участвовал в боевых столкновениях против правительственных войск Сирии.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.

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