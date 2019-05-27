Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полицейская машина перевернулась в Шымкенте

После оказания медицинской помощи водителей-участников ДТП отпустили домой.

Фото : Instagram/dudoser27 мая 2019, 15:33

Очевидцы выложили в соцсетях видео и фото с полицейской спецавтомашиной находившейся на одной из улиц Шымкента в перевернутом состоянии, передает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Шымкента данный факт подтвердили и рассказали о подробностях произошедшего.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно 8:30 часов на пересечении улиц Жибек-Жолы и Аймауытова, где автомашина марки Toyota Camry, которая ехала по ул. Жибек жолы со стороны ул. Рыскулова, в направлении ул. Аймауытова, не уступив дорогу столкнулась со спец.автомашиной марки JAC-S5 Местной полицейской службы, которая ехала в встречном направлении по ул. Жибек жолы, в сторону ул. Рыскулова. В результате ДТП обеим автомашинам был нанесен материальный ущерб. После оказания медицинской помощи водителей отпустили домой. В автомашинах пассажиров не было, - пояснили в Департаменте полиции.

В отношении водителя автомашины Toyota Camry составлен административный протокол по части 2 статьи 610 КоАП РК.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты