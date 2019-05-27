Полицейская машина перевернулась в Шымкенте

После оказания медицинской помощи водителей-участников ДТП отпустили домой.

Очевидцы выложили в соцсетях видео и фото с полицейской спецавтомашиной находившейся на одной из улиц Шымкента в перевернутом состоянии, передает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Шымкента данный факт подтвердили и рассказали о подробностях произошедшего.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно 8:30 часов на пересечении улиц Жибек-Жолы и Аймауытова, где автомашина марки Toyota Camry, которая ехала по ул. Жибек жолы со стороны ул. Рыскулова, в направлении ул. Аймауытова, не уступив дорогу столкнулась со спец.автомашиной марки JAC-S5 Местной полицейской службы, которая ехала в встречном направлении по ул. Жибек жолы, в сторону ул. Рыскулова. В результате ДТП обеим автомашинам был нанесен материальный ущерб. После оказания медицинской помощи водителей отпустили домой. В автомашинах пассажиров не было, - пояснили в Департаменте полиции.

В отношении водителя автомашины Toyota Camry составлен административный протокол по части 2 статьи 610 КоАП РК.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!