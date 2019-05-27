Американские лотереи все больше привлекают казахстанцев

Для кого-то мечта приобрести 423 европейских замка или 2143 Феррари может стать реальностью уже сегодня!

Джекпот Mega Millions на сегодняшний день составляет $418 млн, а джекпот Powerball - $325 млн. В сумме на кону американских лотерей $743 миллиона.

В совокупности лотереи предлагают почти миллиард долларов, удивительные призы, которые можно выиграть, приняв участие тиражах на этой неделе. Жители Казахстана могут принять участие в лотерейном тираже США.

Можно предположить, что такие огромные призы могут выиграть только американские граждане, но это не так. Согласно официальной странице Powerball, любой может "купить билет Powerball ... принять участие и ... получить призы". На сайте сказано: "Вам не нужно быть гражданином США, чтобы принять участие в розыгрыше".

Гражданин Казахстана может приехать в США, купить билет и дождаться результатов тиража. Или принять участие в тираже онлайн через лотерейный сервис theLotter.com.

Фото: TheLotter. Представитель локального офиса в США закупает билеты для клиентов

TheLotter помог своим клиентам выиграть почти 100 млн долларов США с 2002 года. В конце 2015 г. житель Ирака выиграл джекпот в 6,4 млн долларов США, в июле 2017 г. пенсионерка из Панамы стала обладательницей джекпота в 30 млн долларов США. TheLotter сделал лотерейными миллионерами жителей Исландии, Канады, России, Украины и Австралии.

Представитель TheLotter Остин Уивер отметил огромный рост продаж билетов Powerball и Mega Millions.

- Джекпоты быстро растут, привлекая огромное количество покупателей. Наши сотрудники работают круглосуточно, обрабатывая заказы на официальные лотерейные билеты для клиентов. Один из наших клиентов может стать следующим крупным победителем американской лотереи, - отметил он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!