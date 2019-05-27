Бекшин прокомментировал случай менингита у студента в ЗКО

Главное - принять правильные меры по лечению.

На брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин заверил, что ситуация с менингитом в стране находится под контролем медиков, передает корреспондент Zakon.kz.

- Да, действительно у нас 22 случая, еще не во всех регионах регистрировалась менингококковая инфекция. Предварительные противоэпидемические мероприятия начинаются при регистрации 540 случаев в неделю. У нас за 5 месяцев всего 22 случая. ВОЗ говорит: "Зачем финансовые издержки, здесь ничего не надо делать". Это было в обращении. Но, как вы видите, мы этот вопрос, несмотря на небольшое количество заболеваний, постоянно держим в поле зрения, проводим санитарно-просветительскую работу, - сказал он.

Бекшин уточнил, что пока случай в ЗКО - единственный в этом регионе.

- По данному случаю это был единственный случай на сегодня в этой области. Наибольшее количество у нас в Алматинской области - 5 случаев, в ВКО - 4 случая, Жамбылская область - 3 случая. Такие регионы есть. Наша задача сейчас правильные меры принять по лечению. Не допустить осложнений, тем более не допустить летальных случаев. На это направлено в первую очередь работа наших врачей, - указал главный санврач.

Он добавил, что в то же время медики уделяют большое внимание проведению профилактических мероприятий в преддверии летнего отдыха детей.

- Мы проводим эту работу, потому что сейчас наши дети поедут в оздоровительные учреждения, где, мы знаем, что не двух-трех местные номера и по 20-30 человек будут находиться в течение 10 дней в среднем. Поэтому мы обращаем внимание, прорабатываем. В первую очередь мы обращаем внимание на вопросы вентиляции, чтобы были форточки открываемые, чтобы можно было естественную вентиляцию провести, - рекомендует Бекшин.

Как сообщалось ранее, 17 мая было установлено, что житель села Махамбет Зеленовского района, студент вуза города Уральск заболел менингитом.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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