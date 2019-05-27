Какие льготы получат отечественные производители в сети ТРЦ MEGA

MEGA подписала меморандум с отечественными товаропроизводителями.

27 мая АО "Mega Center Management" (сеть ТРЦ MEGA) подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с отечественными товаропроизводителями, являющимися арендаторами ТРЦ MEGA.

В рамках меморандума MEGA зафиксирует на 3 года арендную ставку для отечественных товаропроизводителей – арендаторов MEGA, предоставит казахстанским производителям индивидуальные условия по аренде, возместит затраты, связанные с участием в программе лояльности за 3 года, уменьшит размер обеспечительного взноса до 1 месяца, окажет рекламную поддержку на регулярной основе.

Льготами смогут воспользоваться арендаторы, которые являются отечественными производителями. На сегодня в сети ТРЦ MEGA таких арендаторов 12: производитель мужской одежды и обуви QLP, производитель аксессуаров для женщин и мужчин и текстиля для дома Adili, производитель женской одежды Hey Baby, производитель детской одежды Mimioriki, производители украшений Balausa и Kazyna Gold, производитель школьной формы и мужской одежды Glasman, производитель обуви Z Shoes, производитель сувенирной продукции Empire и Fantastique Gifts, "Домашнее с любовью" и производитель текстиля для дома Arua.

Основатель сети ТРЦ MEGA Нурлан Смагулов рассказал, почему принял решение о подписании меморандума: "На заседании Совета национальных инвесторов выступила Инна Апенко, которая попросила поддержать легкую промышленность. Касым-Жомарт Кемелевич сказал, что помимо государственной поддержки, бизнесмены должны поддерживать друг друга. Я с этим утверждением полностью согласен, и поэтому принял решение поддержать наших товаропроизводителей. Мы сами производим автомобили, сейчас строим завод и понимаем, насколько важен протекционизм, поэтому не можем не поддержать своих".

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