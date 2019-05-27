Кап-карашка Керменбаев кинул меня – Жанар Хамитова

Извиняюсь, вы хотели за Кап-карашку услышать, вы услышали! – певица Жанар Хамитова.

Певица Жанар Хамитова, бывшая партнерша по дуэту Арнау рассказала о взаимоотношениях с Нуржаном Керменбаевым в эфире программы "Астарлы ақиқат", передает Zakon.kz.

Участники Super Star KZ Жанар Хамитова и Нуржан Керменбаев пели в дуэте "Арнау", кроме единого творчества пару связывали и романтические отношения. Однако в этих отношениях было не все складно.

- Нуржан меня кинул. На бабки, во-первых. Во-первых, он взял у меня деньги и не вернул. Во-вторых, вместе со своими родителями опозорил меня перед родными. Не буду затрагивать прошлое, но я поставлю точки над i. Это было в 17 лет, это его ошибка, моя ошибка, и я за это заплатила. Садака, пусть он сгинет и с деньгами и со всеми остальными. Я в тот день ночевала в подъезде. И на следующий день 2 часа в клипе снималась. Мне позвонила моя учительница Лялиза. Тогда меня Жанка Сабирова привела в свой дом. Вот вам астарлы ақиқат. Точки над i! Садака! Но это большие деньги, 11 лет. Пусть это станет милостыней. Не буду требовать. Он даже не думает, что должен деньги. О сумме лучше не стоит говорить, иначе начнется еще больше разговоров и сплетен. Он за это тоже заплатил дорого уже. Все в прошлом, - заявила Жанар Хамитова в программе.

После романа с Нуржаном Керменбаевым Жанар быстро вышла замуж, что очень удивило казахстанцев.

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