Саркыт летом может быть опасным

Летом создаются благоприятные условия для сохранения и размножения возбудителей заболеваний на объектах среды обитания человека, продуктах питания и воде.

На брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин дал рекомендации казахстанцам, как уберечься от кишечных инфекций, в преддверии летнего отдыха и жары, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня мы собрались в разгар сезона отпусков и летнего отдыха детей. С повышением температуры воздуха возрастает риск распространения среди населения заболеваний острыми кишечными инфекциями, вирусной и бактериальной природы. В этот период создаются благоприятные условия для сохранения и размножения возбудителей заболеваний на объектах среды обитания человека, продуктах питания и воде, - сказал он.

Главный санврач отметил, что заражение зачастую происходит при употреблении инфицированных продуктов питания, загрязненной питьевой воды, при контакте с больным или бактерионосителем через грязные руки и предметы быта.

- Профилактика кишечных инфекций во многом зависит от соблюдения правил личной гигиены, - подчеркнул Бекшин.

В связи с этим он дал ряд рекомендаций. В частности, для предупреждения кишечных заболеваний необходимо соблюдать следующие правила:

• не употреблять гостинцы принесенные с торжественных мероприятий (саркыт), за исключением конфет и сухих кондитерских изделий.

• соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета и возвращения домой с улицы;

• использовать для питья кипяченую или бутилированную воду гарантированного качества;

• перед употреблением тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды, бахчевые культуры кипяченой или бутилированной водой;

• хранить продукты в местах, защищенных от насекомых, грызунов, домашних животных;

• раздельно хранить сырые продукты питания от готовых, для обработки сырых и готовых продуктов использовать отдельно предназначенные ножи и доски;

• для транспортировки и хранения продуктов питания использовать чистую упаковку (полиэтилен, бумагу, контейнеры для пищевых продуктов).

Оксана Скибан, Нур-Султан

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