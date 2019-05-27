На юрфаке КазНУ состоялось открытие именной аудитории капитана полиции Газиза Байтасова

Газиз Байтасов героически погиб при попытке обезвредить террориста.

На юридическом факультет казНУ имени аль-Фараби состоялось открытие именной учебной аудитории бывшего командира первого взвода Отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области капитана полиции Газиза Байтасова, который погиб, задерживая террориста, сообщает Zakon.kz.

Трагедия, всколыхнувшая всю страну, случилась утром 12 ноября 2011 года в городе Таразе во время спецоперации Комитета национальной безопасности. Двое сотрудников КНБ вели наружное наблюдение за неким Кариевым, которого подозревали в связях с религиозными экстремистами. Заметив слежку, подозреваемый напал на следивших за ним оперативников и убил их. Затем преступник присмотрел подходящий автомобиль и напал на его владельца. Дальнейшие события развивались стремительно и драматично. Следующим объектом нападения стал оружейный магазин, где террорист убил охранника и смертельно ранил посетителя, затем завладел стрелковым оружием. Далее жертвами преступника стали сотрудники специализированного отдела охраны, у которых нападавший забрал табельное оружие - автомат и пистолет.

После всего этого Кариев заехал домой, взял там гранатомёт и отправился к зданию ДКНБ по Жамбылской области, где успел выстрелить в здание из тяжелого оружия и обстрелять его из автомата. Скрываясь с места происшествия, преступник ранил еще двух сотрудников полиции. Около трех часов дня Кариев был ранен и задержан сотрудниками отдельного батальона дорожной полиции. Первым к подозреваемому подбежал командир взвода капитан полиции Газиз Байтасов, при попытке его обезвредить террорист совершил самоподрыв, в результате чего капитан полиции погиб на месте.

За этот подвиг 14 декабря 2011 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил вдове дорожного полицейского Гульжамал Тажиевой знак "Алтын жулдыз" (Золотая звезда) к званию "Халық Қаһарманы" (Народный Герой).

Газиз Байтасов - пример мужества и чести для каждого сотрудника полиции и простых граждан, которые будут помнить его подвиг всегда.

Именная аудитория Байтасова оснащена Департаментом полиции Жамбылской области. На презентации состоялась демонстрация документального фильма, посвященного Герою, в котором события того трагического дня были показаны поминутно.

- Учебная именная аудитория Газиза Байтасова предназначена для судебно-следственных специальностей, - рассказывает декан юридического факультета КазНУ Даулет Лаикович Байдельдинов. - Там будут обучаться ребята, которые целенаправленно идут на службу в органы полиции и прокуратуры. Мы обратились к жамбылским полицейским, чтобы они сделали копию документального фильма о Байтасове и оставили нам для практических занятий студентов, специализирующихся на судебном следствии. У нас две такие группы, и вот новый учебный год будет начинаться для них с показа этого фильма. На наш взгляд, это будет способствовать морально-нравственному воспитанию студентов, что очень важно.

Стоит отметить, на юридическом факультете есть также именные аудитории других известных юристов-практиков, представителей юридической науки и судебных и правоохранительных органов. Например, аудитория бывшего председателя суда города Алматы, ныне покойного Акжана Ештая.

Рядом с его аудиторией находится полигон гражданского процесса, где разыгрываются судебные заседания студентов юрфака с участием реальных истцов, ответчиков и других участников процесса.

Также есть именная аудитория профессора Калимулла Халикова, который очень многое сделал для развития уголовного процесса.

Есть именная аудитория профессора Еркина Джакишева, основателя криминалистической науки Казахстана.

- Также у нас есть аудитория легендарного академика Султана Сартаева, - говорит Даулет Байдельдинов. – Ему уже 92 года, но он еще работает, ведет курс по теории права для магистрантов и осуществляет руководство диссертациями докторантов.

Все именные аудитории на юрфаке КазНУ оформлены с любовью и профессионально, в них лежат личные вещи тех, чье имя они носят. Каждый год 1 сентября в этих аудиториях проводятся соответствующие занятия, чтобы подрастающее поколение юристов знали и не забывали своих героев и ученых, внесших особый вклад в сферу своей деятельности и в целом развитие Права в Казахстане.

Торгын Нурсеитова

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