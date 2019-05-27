В Казахстане готовы начать новую фазу тюремной реформы

В Нур-Султане достигнуты договоренности по реализации нового этапа реформирования пенитенциарной системы страны.

Одним из приоритетных направлений тюремной реформы в Казахстане является создание программ реабилитации и ресоциализации осужденных, программ по возвращению в общество, обучение сотрудников международным стандартам уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.

В Нур-Султане состоялась встреча председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Дархана Канатбекова и регионального директора Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии Азамата Шамбилова, в ходе которой достигнуты договоренности по реализации новой фазы реформирования пенитенциарной системы в Казахстане.

Региональный директор PRI Азамат Шамбилов отметил достигнутые результаты за 20-летний период взаимодействия: "В этом году Международная тюремная реформа отмечает 30-летний юбилей, за эти годы был реализован ряд важных реформ в пенитенциарной системе, работы в странах по всему миру по усовершенствованию тюремной системы. Из них 20 лет взаимодействия с тюремной службой Казахстана. За такой значительный период времени PRI оказал содействие в снижении уровня случаев туберкулеза и смертности в заключении, сокращению уровня тюремного населения, создании службы пробации и установления механизмов ресоциализации осужденных. Созданный 15 лет назад институт гражданского контроля ОНК по сей день способствует соблюдению прав человека в местах лишения свободы".

Шамбилов также добавил о необходимости последующего развития уголовно-исполнительной системы в части приведения в соответствие с международными стандартами в области прав человека, законодательства и правоприменительной практики согласно Минимальным стандартным Правилам (Правила Нельсона Манделы).

Председатель КУИС Канатбеков отметил важную роль Международной тюремной реформы в реформировании тюремной системы и внедрения альтернативных мер наказания, не связанных с лишением свободы.

- Международная тюремная реформа имеет большой опыт и авторитет в мировом пространстве, в реформе тюрем и созданию диалога между государством и гражданским обществом, - отметил Канатбеков. - В рамках нового меморандума мы готовы начать новую фазу тюремной реформы в Казахстане. Одним из приоритетных направлений является создание программ реабилитации и ресоциализации осужденных, программ по возвращению в общество, обучение сотрудников международным стандартам уголовно-исполнительной системы.

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