США отказались решать торговые вопросы с Китаем

Американский президент выразил надежду на то, что рано или поздно проблема будет решена, однако Штаты на данный момент не видят выхода из сложившейся ситуации.

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп во время визита в Японию заявил, что Вашингтон пока не готов заключить торговую сделку с Пекином, передает ТАСС.

Американский президент выразил надежду на то, что рано или поздно проблема будет решена, однако Штаты на данный момент не видят выхода из сложившейся ситуации.

- Я думаю, они [китайцы], вероятно, хотели бы заключить сделку на тех условиях, которые предлагали до того, как они решили пересмотреть их. Пекин хотел бы заключить сделку, но мы не готовы пойти на это, — приводит Bloomberg слова заявления Трампа.

При этом Трамп отметил, что в настоящее время из-за повышенных пошлин на китайские товары в американскую экономику поступают дополнительные средства. Кроме того, президент США выразил надежду, что в будущем Вашингтон и Пекин смогут заключить "отличную торговую сделку".

Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены: с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

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