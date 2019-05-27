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США отказались решать торговые вопросы с Китаем

Американский президент выразил надежду на то, что рано или поздно проблема будет решена, однако Штаты на данный момент не видят выхода из сложившейся ситуации.

Фото : Nicola Porro27 мая 2019, 19:05

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп во время визита в Японию заявил, что Вашингтон пока не готов заключить торговую сделку с Пекином, передает ТАСС.

Американский президент выразил надежду на то, что рано или поздно проблема будет решена, однако Штаты на данный момент не видят выхода из сложившейся ситуации.

- Я думаю, они [китайцы], вероятно, хотели бы заключить сделку на тех условиях, которые предлагали до того, как они решили пересмотреть их. Пекин хотел бы заключить сделку, но мы не готовы пойти на это, — приводит Bloomberg слова заявления Трампа.

При этом Трамп отметил, что в настоящее время из-за повышенных пошлин на китайские товары в американскую экономику поступают дополнительные средства. Кроме того, президент США выразил надежду, что в будущем Вашингтон и Пекин смогут заключить "отличную торговую сделку".

Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены: с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.


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