В рамках программы в текущем году будут охвачены консультированием и обучением свыше 1 600 жителей Западного Казахстана.

На XVIII съезде партии "Nur Otan" Елбасы озвучил программу "Әлеуметтік қамқорлық", направленную на усиление мер по повышению уровня благосостояния казахстанских семей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на службу по связям с общественностью ЗКО.

В рамках новых социальных инициатив в ЗКО запущена программа "Отбасы Бизнес".

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе недавнего визита в нашу область подчеркнул важность вовлечения населения в предпринимательство, а также обучения жителей азам бизнеса и выдачи кредитов с низкой процентной ставкой для ведения своего дела. В рамках этого, совместно с Палатой предпринимателей "Атамекен" в регионе запущена программа "Отбасы Бизнес". Она окажет реальную помощь малообеспеченным и многодетным семьям, а также людям с особыми потребностями в построении собственного бизнеса, тем самым, они перейдут из категории нуждающихся, в статус самодостаточных граждан, - отметил аким ЗКО.

В рамках программы в текущем году будут охвачены консультированием и обучением свыше 1 600 жителей Западного Казахстана.

В регионе уже объявлены 200 грантов по 100 МРП, также планируется выделить еще 200 грантов по 505 тыс. тенге (200 МРП). Также выделяется более 1 тыс. кредитов на сумму 4,6 млрд тенге. Наряду с этим, в рамках Года молодежи предусмотрено 200 грантов для молодежи на открытие бизнеса.

- Какой эффект мы ожидаем от проекта "Отбасы Бизнес"? Прежде всего, жители области смогут начать свое реальное дело, вести собственный бизнес. Второе – мы должны отойти от практики иждивенческих настроений, должны воспитать сильных, уверенных в себе, твердо стоящих на ногах людей. Третье – люди бизнеса, как правило уверенны в себе, оказывают поддержку другим. Именно они формируют лицо нашего региона, делают его сильным, а сильные регионы – это сильный Казахстан, - подчеркнул аким области.

Стоит отметить, что жители региона выказали огромное желание участвовать в получении грантов, среди них свыше 100 жителей Таскалинского района.

- В нашем районе активно развивается птицеводство. Развитию, безусловно, помогает программная поддержка со стороны государства. Поэтому я тоже решила внести свой вклад в развитие данной отрасли и подаю свой проект на получение гранта "Отбасы Бизнес". Уверена, что Таскалинский район станет родиной птицепрома, на это у района есть не только возможность и потенциал, но и большое желание самих жителей, - отметила многодетная мать Манат Ермагамбетова.

Еще одна жительница района Айгерим Сунгатова выразила благодарность за точечную поддержку в воплощении бизнес-идей и призвала участвовать в проекте "Отбасы Бизнес".

- Я всегда мечтала о своем собственном бизнесе. Благодаря проекту "Отбасы Бизнес" я выиграла грант на сумму 252 500 тенге. Совсем скоро открою парикмахерскую в родном селе Атамекен, - сказала Айгерим Сунгатова.

В ходе рабочей поездки в Таскалинский район аким области ознакомился с хозяйством участника программы "Отбасы бизнес" Адиля Айтмукашева, который занялся птицеводством, также посетил сельскохозяйственную ярмарку, где были вручены сертификаты на получение грантов и кредитов участникам программы. Кроме того, в ходе сельхозярмарки оказана благотворительная помощь малообеспеченным и многодетным семьям, им было подарено свыше двух тыс. домашних птиц.

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