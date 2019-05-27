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В ЗКО запущена программа "Отбасы бизнес"

В рамках программы в текущем году будут охвачены консультированием и обучением свыше 1 600 жителей Западного Казахстана.

Фото : Александр Куприенко27 мая 2019, 19:19

На XVIII съезде партии "Nur Otan" Елбасы озвучил программу "Әлеуметтік қамқорлық", направленную на усиление мер по повышению уровня благосостояния казахстанских семей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на службу по связям с общественностью ЗКО.

В рамках новых социальных инициатив в ЗКО запущена программа "Отбасы Бизнес".

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе недавнего визита в нашу область подчеркнул важность вовлечения населения в предпринимательство, а также обучения жителей азам бизнеса и выдачи кредитов с низкой процентной ставкой для ведения своего дела. В рамках этого, совместно с Палатой предпринимателей "Атамекен" в регионе запущена программа "Отбасы Бизнес". Она окажет реальную помощь малообеспеченным и многодетным семьям, а также людям с особыми потребностями в построении собственного бизнеса, тем самым, они перейдут из категории нуждающихся, в статус самодостаточных граждан, - отметил аким ЗКО.

В рамках программы в текущем году будут охвачены консультированием и обучением свыше 1 600 жителей Западного Казахстана.

В регионе уже объявлены 200 грантов по 100 МРП, также планируется выделить еще 200 грантов по 505 тыс. тенге (200 МРП). Также выделяется более 1 тыс. кредитов на сумму 4,6 млрд тенге. Наряду с этим, в рамках Года молодежи предусмотрено 200 грантов для молодежи на открытие бизнеса.

- Какой эффект мы ожидаем от проекта "Отбасы Бизнес"? Прежде всего, жители области смогут начать свое реальное дело, вести собственный бизнес. Второе – мы должны отойти от практики иждивенческих настроений, должны воспитать сильных, уверенных в себе, твердо стоящих на ногах людей. Третье – люди бизнеса, как правило уверенны в себе, оказывают поддержку другим. Именно они формируют лицо нашего региона, делают его сильным, а сильные регионы – это сильный Казахстан, - подчеркнул аким области.

Стоит отметить, что жители региона выказали огромное желание участвовать в получении грантов, среди них свыше 100 жителей Таскалинского района.

- В нашем районе активно развивается птицеводство. Развитию, безусловно, помогает программная поддержка со стороны государства. Поэтому я тоже решила внести свой вклад в развитие данной отрасли и подаю свой проект на получение гранта "Отбасы Бизнес". Уверена, что Таскалинский район станет родиной птицепрома, на это у района есть не только возможность и потенциал, но и большое желание самих жителей, - отметила многодетная мать Манат Ермагамбетова.

Еще одна жительница района Айгерим Сунгатова выразила благодарность за точечную поддержку в воплощении бизнес-идей и призвала участвовать в проекте "Отбасы Бизнес".

- Я всегда мечтала о своем собственном бизнесе. Благодаря проекту "Отбасы Бизнес" я выиграла грант на сумму 252 500 тенге. Совсем скоро открою парикмахерскую в родном селе Атамекен, - сказала Айгерим Сунгатова.

В ходе рабочей поездки в Таскалинский район аким области ознакомился с хозяйством участника программы "Отбасы бизнес" Адиля Айтмукашева, который занялся птицеводством, также посетил сельскохозяйственную ярмарку, где были вручены сертификаты на получение грантов и кредитов участникам программы. Кроме того, в ходе сельхозярмарки оказана благотворительная помощь малообеспеченным и многодетным семьям, им было подарено свыше двух тыс. домашних птиц.


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