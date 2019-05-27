Нурсултану Назарбаеву присвоят статус "Почетный Сенатор"

Статус "Почетный Сенатор" присваивается Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы за выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ Республики Казахстан.

На состоявшемся под председательством Дариги Назарбаевой заседании Бюро Сената Парламента рассмотрен вопрос о Положении "О статусе "Почетный Сенатор", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Присвоение статуса "Почетный Сенатор" является выражением признания исторических заслуг Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы как основоположника казахстанской государственности, обеспечившего защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина, консолидацию общества, определившего стратегический курс развития страны.

Статус "Почетный Сенатор" присваивается Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы за выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма.

Члены Бюро единогласно поддержали данную инициативу главы государства Касым-Жомарта Токаева.

- Достижения Казахстана в годы независимости под руководством Елбасы указывают на правильность выбранного им пути. Елбасы всегда уделял огромное внимание работе Сената, и создавал благоприятные условия для обеспечения его деятельности, которая напрямую связана с целями, определенными Елбасы, - отметил вице-спикер Б.Бекназаров.

- Наша Конституция, деятельность двух Палат, которые работают согласно Конституции осуществлена под инициативой и авторством Елбасы. Принятая в 1995 году Конституция позволила нам впервые сформировать двухпалатный Парламент на постсоветском пространстве. Мы с твердостью можем сказать с первых дней работы и до сегодняшнего дня деятельность Сената находится под прямой заботой и руководством Елбасы. Елбасы является не только основателем государства и независимости Казахстана, он деятель, сформировавший основу двухпалатного парламентаризма. В этой связи мы полностью поддерживаем и считаем уместным предложение Касым-Жомарта Кемелевича, - сказал М.Кул-Мухаммед.

Сенатор Б.Айтимова отметила важность возможности выступления Елбасы на заседаниях Сената, высказывать предложения и выступать по любой теме, высказывать свои предложения, вносить свое видение по тем или иным вопросам жизнедеятельности всех граждан нашей страны, в том чис ле государственных институтов.

- Я полностью поддерживаю данный вопрос, потому что он соответствует Конституции Республики Казахстан, где закреплена незыблемость большого вклада Елбасы в становление и развитие нашего государства, - сказал сенатор Г.Ким.

Решение о наделении статусом "Почетный Сенатор" принимается Сенатом Парламента Республики Казахстан на заседании Палаты.

Члены Бюро определили повестку дня заседания Палаты, которое состоится 30 мая. Сенаторы рассмотрят законопроекты о ратификации двух международных документов: Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны; Договора между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера.

Также на Бюро сенаторы рассмотрели вопрос о внесении изменений и дополнения в План основных мероприятий Сената Парламента Республики Казахстан на 2019 год.

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