Зарина Дияс победно стартовала на "Ролан Гаррос"

Казахстанская теннисистка впервые в карьере вышла во второй круг турнира.

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс успешно выступила в первом круге турнира "Ролан Гаррос", сообщает Vesti.kz.

В 1/64 финала Дияс встретилась с Одри Алби из Франции. Схватка заняла 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу казахстанской теннисистки.

Таким образом, Дияс вышла во второй круг турнира, что в ее карьере произошло впервые.

Во втором круге Дияс 29 мая встретится с 22-летней россиянкой Вероникой Кудерметовой.

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