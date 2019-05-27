Зарина Дияс победно стартовала на "Ролан Гаррос"
Казахстанская теннисистка впервые в карьере вышла во второй круг турнира.
Фото : azattyq.org27 мая 2019, 20:49
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс успешно выступила в первом круге турнира "Ролан Гаррос", сообщает Vesti.kz.
В 1/64 финала Дияс встретилась с Одри Алби из Франции. Схватка заняла 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу казахстанской теннисистки.
Таким образом, Дияс вышла во второй круг турнира, что в ее карьере произошло впервые.
Во втором круге Дияс 29 мая встретится с 22-летней россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4971168-3b3c296056e838671b8f6cd13b076cdf
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...