В очередях поликлиник с пенсионерами будут говорить психологи

Психологов специально подготовят и отправят слушать пенсионеров.

В поликлиниках Алматы провели интересный эксперимент. Участниками его стали три тысячи пожилых, регулярно обращающихся к врачам. Их обследовали, поговорили, и оказалось, что 70% пенсионеров ходили на самом деле не лечиться, а общаться, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

У них не было серьезных медицинских проблем. Было другое - одиночество и потребность в человеческом тепле. Поговорить можно не только с врачом - разговоры по душам в очереди, оказывается, это то, из-за чего эти очереди иногда и возникают.

- Это большая социальная проблема. Эти люди еще активные, это бывшие врачи, учителя, начальники, работники юстиции и так далее. Они могут приносить государству большую помощь, но они выведены из социальной среды. Они не знают, чем заняться, и какое хорошее место - поликлиника. Встречают старых знакомых, они рады ходить от врача к врачу. Они так время проводят, - рассказывает председатель комитета общественного здоровья Талапкали Измухамбетов.

Япония, страна, где настоящий культ старости. Ее называют поэтично - серебряный возраст. И используют опыт и знания пенсионеров, которые никогда не сидят без дела. Тем более, если это специалист высокой квалификации и хочет работать. И не важно - 70 ему или 80. У нас иначе - на покой и точка. Человек, который вел активную жизнь, вдруг оказывается невостребованным.

- Не путать медицинский сервис и медицинскую помощь, потому что многие люди, приходя в поликлинику, надеются на медицинский сервис, хотя это медицинская помощь. Цель врача - это если поранились - зашить, дать таблетку. И все, - считает вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев.

Что только уже не пробовали, чтобы решить эту проблему. Очередь сделали цифровой, чтобы люди приходили к своему времени. Отдельных медсестер выделили, которые измеряют давление и выписывают рецепты на бесплатные лекарства. Начали создавать школы для больных и клубы.

- Многие люди высказывают недовольство - мой врач меня не выслушал. А это не является обязанностью врача, и это является работой социального психолога. В этом направлении мы в поликлиниках расширяем персонал, с участием самих психологов, и хотим перенаправить пациентов, которые обращаются с такими вопросами, к социальным психологам, - говорит вице -министр здравоохранения РК Олжас Абишев.

Психологов специально подготовят и отправят слушать пенсионеров. Действительно ли ему нужна медицинская помощь, или человек хочет рассказать о своей судьбе моряка и славной молодости. А может об обиде на детей и внуков. Это не надуманная проблема вовсе. Казахстан одна из стран, где очень быстро стареет население. Каждый десятый у нас - пенсионер. Это тревожная статистика, говорят эксперты. Экономические последствия могут быть в ближайшем будущем. А вот социальные - они уже существуют и их пора решать.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!