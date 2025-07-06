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Наука и технологии

Что говорят татуировки о характере человека, выяснили психологи

татуировки, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 12:41 Фото: pixabay
В Америке психологи развенчали расхожие стереотипы о связи татуировок с чертами личности, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на уверенность людей в способности "читать" характер человека по его боди-арту, большинство таких оценок, по мнению специалистов, оказываются ошибочными. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Research in Personality (JRP).

В эксперименте приняли участие 274 обладателя татуировок. Они заполнили подробные опросники личности, а затем предоставили фотографии своих тату для оценки независимыми судьями. Результаты показали удивительный разрыв между восприятием и реальностью.

"Люди демонстрировали удивительное единодушие в оценках. Яркие тату ассоциировались с доброжелательностью, крупные традиционные рисунки – с экстраверсией, а мрачные изображения – с невротизмом. Однако эти предположения редко соответствовали действительности", – отметил доцент Уильям Чопик, руководивший исследованием.

Единственным исключением стала черта "открытость опыту". Татуировки, оцененные как необычные или эксцентричные, действительно коррелировали с более высокой открытостью их владельцев. Это подтверждает предыдущие изыскания, связывающие творческое самовыражение с данной личностной характеристикой.

Интересно, что даже объяснения смысла татуировки ее владельцем не повышало точность оценок.

Работа выявила любопытный парадокс: люди уверенно используют визуальные подсказки для оценки личности, хотя эти подсказки часто ведут в неправильном направлении. В некоторых случаях наблюдалась даже отрицательная корреляция – оценщики систематически ошибались в своих предположениях.

Ранее медики заявили о связи татуировок и возникновения онкологических заболеваний. По мнению датских специалистов, перманентные рисунки на теле чаще встречаются у людей с лимфомой и раком кожи.

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Андрей Дюсупов
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