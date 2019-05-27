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Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству

На прошлой неделе разразился скандал, из-за чего в Австрии развалилась коалиция, и теперь оппозиционные депутаты воспользовались этим.

Фото : Wikipédia27 мая 2019, 21:51

Парламент Австрии на экстренном заседании вынес вотум недоверия правительству канцлера страны Себастьяну Курцу, сообщает ТАСС.

Вынесение вотума недоверия канцлеру и его правительству произошло впервые в современной истории второй Австрийской Республики.

На прошлой неделе разразился скандал, из-за чего в Австрии развалилась коалиция, и теперь оппозиционные депутаты воспользовались этим.

Президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену теперь предстоит освободить канцлера и министров правительства от обязанностей и назначить нового главу кабинета министров, который предложит новую команду. До этого момента австрийское правительство во главе с Курцем продолжит быть у власти.

Президент Австрии ранее заявлял, что в случае вотума недоверия канцлеру "плана Б" у властей нет. Поэтому он надеялся, что переходное правительство спокойно доработает до досрочных выборов в сентябре этого года.


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