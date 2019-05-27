В Атырау ищут мальчика, упавшего в реку

Подростки прыгнули в реку, чтобы спасти друга.

В Атырау подростки прыгнули в реку на помощь тонущему товарищу, передает МИА "Казинформ".

- 27 мая в 16 часов 18 минут около автомобильного моста микрорайона Балыкшы из реки Урал очевидцами были спасены и госпитализированы дети 2007 и 2010 годов рождения. Они прыгнули в реку в попытке спасти своего товарища 2008 года рождения, который по неосторожности упал во время игры в воду. В данный момент спасателями ведутся поиски ребенка, - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Атырауской области.

По информации ведомства, в поисках ребенка задействованы одиннадцать спасателей, две единицы техники и одно плавсредство ГУ "ЗРАОСО", а также три сотрудника, две единицы техники ДЧС и десять сотрудников департамента полиции.

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