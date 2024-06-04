В Актобе полицейский прыгнул за девочкой в реку

13-летняя девочка прыгнула в реку Саздинка на набережной в Актобе. Чтобы спасти ее, в воду бросился полицейский, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 3 июня. Сообщение о сидящем под мостом подростке поступило в полицию.

На место направили участкового инспектора Фархата Нурманова.





Полицейский прибыл вовремя. Девочка прыгнула в реку прямо в одежде. Инспектор бросился в воду за ней. Вытащить подростка на берег помогли подоспевшие коллеги.

"Жизнь девочки вне опасности. С ней работают психологи и полицейские, которые выясняют мотивы совершенного поступка. Проводится проверка".

17 мая при похожих обстоятельствах полицейский в Таразе вернул с того света ребенка.

