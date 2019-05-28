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Водитель трейлера в Мексике протаранил 15 машин, четыре человека погибли

Водитель грузовика уходил от преследования полиции, которое началось после того, как он не остановился для проверки.

Фото : Aftonbladet28 мая 2019, 00:37

Седельный тягач с прицепом в воскресенье врезался в 15 автомобилей в районе Альваро-Обрегон на западе Мехико, передает ТАСС.

По данным властей, жертвами ДТП стали четыре человека, в том числе двое детей, более десяти человек пострадали.

Водитель грузовика уходил от преследования полиции, которое началось после того, как он не остановился для проверки. Погоня завершилась, когда тягач врезался в жилой дом. Орта добавил, что автомобиль числился в угоне.

Полицейские смогли задержать человека, находившегося за рулем грузовика.


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