Водитель трейлера в Мексике протаранил 15 машин, четыре человека погибли
Водитель грузовика уходил от преследования полиции, которое началось после того, как он не остановился для проверки.
Фото : Aftonbladet28 мая 2019, 00:37
Седельный тягач с прицепом в воскресенье врезался в 15 автомобилей в районе Альваро-Обрегон на западе Мехико, передает ТАСС.
По данным властей, жертвами ДТП стали четыре человека, в том числе двое детей, более десяти человек пострадали.
Водитель грузовика уходил от преследования полиции, которое началось после того, как он не остановился для проверки. Погоня завершилась, когда тягач врезался в жилой дом. Орта добавил, что автомобиль числился в угоне.
Полицейские смогли задержать человека, находившегося за рулем грузовика.
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