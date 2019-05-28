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Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

29 мая истекает срок формирования новой правительственной коалиции по итогам апрельских парламентских выборов.

Фото : main.knesset.gov.il28 мая 2019, 01:59

Парламент Израиля утвердил в предварительном чтении законопроект о самороспуске. За документ высказались - 65, против - 43 парламентариев, сообщает РИА Новости.

29 мая истекает срок формирования новой правительственной коалиции по итогам апрельских парламентских выборов. Но создать ее из-за разногласий так и не смогли. Если в ближайшие два дня ситуация останется прежней, то Израиль через 90 дней ожидают повторные парламентские выборы — впервые в истории страны.

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил депутату от возглавляемой им партии "Ликуд" Мики Зохару подготовить законопроект о самороспуске Кнессета.


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