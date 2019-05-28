В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Погибли три человека.
Фото : Pixabay28 мая 2019, 06:40
Неизвестный напал с ножом на людей в парке города Кавасаки, передает ТАСС.
По данным телеканала NHK, жертвами нападения стали три человека, среди погибших один ребенок. Сообщается, что в общей сложности в результате нападения пострадали по крайней мере 15 человек, включая десятерых детей.
Инцидент произошел в одном из местных парков, через который ученики младших классов направлялись в школу.
Сообщается, что нападавший, которого уже задержала полиция, получил тяжелое ранение.
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