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В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Погибли три человека.

Фото : Pixabay28 мая 2019, 06:40

Неизвестный напал с ножом на людей в парке города Кавасаки, передает ТАСС.

По данным телеканала NHK, жертвами нападения стали три человека, среди погибших один ребенок. Сообщается, что в общей сложности в результате нападения пострадали по крайней мере 15 человек, включая десятерых детей.

Инцидент произошел в одном из местных парков, через который ученики младших классов направлялись в школу.

Сообщается, что нападавший, которого уже задержала полиция, получил тяжелое ранение.


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