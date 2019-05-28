В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Погибли три человека.

Неизвестный напал с ножом на людей в парке города Кавасаки, передает ТАСС.

По данным телеканала NHK, жертвами нападения стали три человека, среди погибших один ребенок. Сообщается, что в общей сложности в результате нападения пострадали по крайней мере 15 человек, включая десятерых детей.

Инцидент произошел в одном из местных парков, через который ученики младших классов направлялись в школу.

Сообщается, что нападавший, которого уже задержала полиция, получил тяжелое ранение.

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