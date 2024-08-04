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В пригороде Тель-Авива неизвестный напал на прохожих с ножом: убиты два человека

скорая помощь, нападение, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 13:34 Фото: pixabay
Два человека погибли, а двое получили ранения в результате последовавших друг за другом нападений неизвестного с ножом в центре города Холон в Израиле. Инцидент произошел утром 4 августа, сообщает Zakon.kz.

По данным Rg.ru, неизвестный нанес жертвам ножевые ранения, после чего был застрелен полицейским. Жертвы находились в трех разных местах, примерно в 500 метрах друг от друга. 66-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Медики сообщили, что в близлежащую больницу доставили троих пострадавших: мужчину в возрасте 70 лет в критическом состоянии, 68-летнего мужчину в тяжелом состоянии, который затем скончался, и 26-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести.

Подозреваемого, которого ранили на месте происшествия, доставили в медицинское учреждение уже без признаков жизни, и вскоре врачи констатировали его смерть.

По предварительным данным, нападавшим был 34-летний житель города Сальфит на Западном берегу. У него не было разрешения на въезд в Израиль.

Ранее стало известно, что официальные лица США и Израиля ожидают атаку Ирана по израильской территории в понедельник, 5 августа.

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