Домостроительные комбинаты могут снизить цены на жилье в Казахстане

Если разработать 5-летний план строительства для каждого ДСК цена за квадратный метр в качественном жилье, например, в Астане будет в районе 195 тыс. тг., 180 тыс. тг. – в Шымкенте, 165 тыс. тг. – в Павлодаре.

Вопрос строительства доступного жилья – один их главных на повестке правительства. На сегодня общий жилищный фонд составляет 347,4 млн кв.м (2,3 млн жилищ). Но для того, чтобы обеспечить казахстанцев жильем по уровню, рекомендованному ООН (30 кв. м. на 1 казахстанца) необходимо обеспечить ежегодный рост ввода нового жилья на уровне не менее 8%. То есть ввести в эксплуатацию в предстоящие 12 лет свыше 220 млн. кв. м. жилья. Сделать это будет возможно лишь удешевив реальное строительство. А единственная возможность снизить стоимость – загрузить ДСК. Как раз то, о чем недавно говорила спикер сената Дарига Назарбаева.

Будущее стучится в окна

Почему Домостроительные комбинаты (ДСК) лучшее решение для реализации социальных жилищных программ, почему строить таким способом дешевле, и как загрузка заводов отразиться на отрасли в целом, корреспонденту Zakon.kz рассказали председатель Ассоциации комбинатов индустриально домостроения РК Алимжан Куртаев и исполнительный директор Ассоциации Ерлан Каирбеков.

Председатель Ассоциации комбинатов индустриально домостроения РК Алимжан Куртаев

Исполнительный директор Ассоциации Ерлан Каирбеков

- Когда в Казахстане появились ДСК и почему так важно загрузить их работой?

Куртаев: ДСК существовали еще со времен СССР. Благодаря таким заводам были построены целые города, это производство полного цикла. В 90-е вся база заводов была утеряна. О необходимости возвращения практики строительства комбинатами заговорили уже в рамках программы индустриализации. Тогда местные исполнительные органы практически уговаривали предпринимателей брать льготные кредиты и строить их в каждом регионе. В итоге 16 заводов полного цикла с современными технологиями стоят, в лучшем случае загруженные на 30-40%. Комитет по делам строительства МИИР для поддержки ДСК разработали серии типовых домов, которыми местные исполнительные органы могут воспользоваться, но не во всех регионах акимы уделяют должного внимания ДСК. В итоге, из-за не до загрузки возникают просрочки по кредитам, сокращения штата и так далее. Нет конкретной госпрограммы по загрузке ДСК, хотя их создавали для этих целей.

- А что будет если загрузить ДСК хотя бы на 70-80% от производственной мощности?

- Строительство удешевится, за счет постоянной производственной загрузки и увеличится количество качественного доступного жилья. Дело в том, что производство домокомплекта происходит на заводе, где существует строгий технический контроль, игнорирование которого невозможно и поэтому монтажники ДСК могут строить круглый год собирая его как ЛЕГО и дом не даст осадки или трещин. Под краном у нас работает в 10 раз меньше человек, в сравнении с монолитным и кирпичным домостроением и этого хватает, чтобы многоквартирый дом был возведен быстро. А если правительство разработает 5-летний план строительства для ДСК в каждом регионе, в разрезе по годам обеспечит необходимыми объемами, без проведения бюрократических тендерных процедур, тогда ДСК выполнят программы по вводу жилья и выдержат стоимостной порог доступного жилья. Ведь сегодня никому не секрет, что на тендер проекта дома ДСК выходят участники, не имеющие данного производства, в следствии чего происходят переигрывания и отмены конкурсов, в последствии затягиваются сроки начала производства работ. Сегодня рабочей группой во главе с МИИР данный вопрос отрабатывается и надеемся найдет свое решение.

- Как еще относительно полная загрузка ДСК может отразиться на жизни граждан?

- Кроме налоговых отчислений и создания рабочих мест с хорошим соцпакетом это экологичность, комфорт для окружающих из-за меньшего количества строительной техники. Кстати по рабочим местам, для ДСК требуются монтажники, отделочники, но в регионах на рынке труда к сожалению, очень мало специалистов средне-специальных профессий, от части из-за утраты популярности общестроительных профессий. Местным исполнительным органам на местах требуется уделять этому внимание в работе с профобразовательными учреждениями. ДСК готовы на производственных практиках усовершенствовать их навыки и в дальнейшем трудоустраивать. Так в 2012 году в Шымкенте создали инновационно-технологический колледж. Ежегодно там обучается 250 студентов по госзаказу (выпускники трех направлений идут на работу в ДСК), повышают квалификацию и обучаются действующие специалисты.

- Говоря о ценах на жилье. Государство установило стоимость за квадрат по госпрограмме: 140 тыс. тг. – в регионах и 180 тыс. тг. – в Алматы и Нур-Султан. Реально ли строить качественные дома за эти деньги? И почему такая большая разница в стоимость межу столицей и регионом, неужели в регионе дешевле стоят материалы?

-Каирбеков: Да действительно стоимость была утверждены в 2014 году, но с тех пор подорожали цемент, инертные, арматура, отделочные материалы. Сегодня стоимость определяется Государственной экспертизой по ресурсной смете и если она превышает, а она естественно превышает цифры тех лет, то акимат на месте с местного бюджета доплачивает. Это оговорено в госпрограммах. Разница в стоимости определяется стоимостью строительства в том или ином регионе. Это климатическая зона, сейсмика и тд. Строительные материалы примерно схожи по цене, поэтому в регионах реальная стоимость строительства приблизилась к 170 тыс. тг. (информация получена из прошедших Госэкспертизу проектов 2019г). А о разнице в стоимости резоннее задать этот вопрос курирующему данный вопрос госоргану. Снизить стоимость можно только за счет развития собственного производства строительных и отделочных материалов. К сожалению, пока даже отчасти цемент, арматуру и практически всю сантехнику, обои, кафель строители приобретают в соседней России. В стране есть единичные предприятия по производству кафеля и санфаянса, но этого критически не хватает.

- Мы не раз слышим от строителей, что конкурсы начинаются в начале года, а вернее после уточнений бюджета и это март-апрель. Реально на договор выходят к середине лета и позже.

Каирбеков: (Смеется) Для нас это тоже какая-то не разгадываемая загадка. Почему не спланировать и провести все конкурсные процедуры будущего года до 20 декабря нынешнего. Так делают все Нацкомпании). У нас пол страны ограничены из-за сезонности строительства. Поэтому общестроительные работы нужно провести в теплый сезон, а отделкой заниматься зимой, подключив дом к теплу. Так кстати работают многие российские регионы. Даже в Ташкенте в зимний период сокращают темпы строительства (недавно мы побывали с обменом опытом на ташкентском ДСК).

Панельные дома сегодня, это не однотипные жилые массивы, как было при Советском Союзе. Весь мир строит из сборного железобетона, и мы покажем вам некоторые произведения искусства. При этом дом будет теплым, с хорошей звукоизоляцией, а каждый хозяин при желании сможет применять внутри любые архитектурные решения. Стройка будет идти быстро, не дорого и качественно. 5 лет назад призывая бизнес вкладывать деньги в ДСК правительство это понимало. Настало время довести до логического завершения начатые когда-то инициативы.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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