Ермекбаев встретился с заместителями генсекретаря ООН

На встрече были обсуждены вопросы участия военнослужащих ВС РК в миссиях ООН, включая женщин-миротворцев.

В городе Нур-Султан глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев встретился с заместителями генерального секретаря ООН по оперативной поддержке господином Атулом Харе и миротворческим операциям господином Жан-Пьером Лакруа, передает пресс-служба военного ведомства.

Встреча прошла в рамках Пятого международного симпозиума по партнерству в технологиях для миротворчества.

В ходе встречи были обсуждены вопросы участия военнослужащих ВС РК в миссиях ООН, включая женщин-миротворцев.

Кроме того, был обсужден вопрос диверсификации участия казахстанских Вооруженных Сил в миротворческих операциях в рамках так называемых "Умных обязательств". В этом контексте, Казахстан в ближайшее время намерен заявить в Системе готовности миротворческого потенциала ООН специализированные миротворческие подразделения.

Также был обсужден вопрос продвижения национальных (казахстанских) миротворческих инициатив и возможность назначения офицеров Вооруженных Сил Республики Казахстан на вакантные должности в департаментах ООН по миротворческим операциям и операционной поддержке.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!