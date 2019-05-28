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Юная алматинка спела на казахском на российском телеканале

Девушка выступила на концерте "Жара в Вегасе" в Москве.

Фото : Instagram/elgizakarazhanova28 мая 2019, 10:45

Алматинка Эльгиза Каражанова выступила на очередном концерте "Жара в Вегасе", проходящем на одной из самых популярных московских концертных площадок. Выступления артистов транслируются в прямом эфире на телеканале "Жара ТВ", передает Zakon.kz.

Примечательно, что она представила на суд российской публики песню на казахском языке. Автором музыки стал российский продюсер, автор и композитор Валентин Воедило, слова песни написала казахстанская поэтесса Камила Даирова.

Эльгиза является победительницей престижного международного конкурса "ЖараKIDS-2018" в Москве, организуемого телеканалом "Жара ТВ". Талантливой казахстанке аплодировали Стас Пьеха, Ольга Бузова, Полина Богусевич, Юлия Ковальчук и Анна Плетнева. Девочка произвела фурор, блестяще исполнив песню «Догма». Ее объявили победительницей в номинации "Лучшая исполнительница в возрастной категории 13–18 лет" год назад в рамках концерта "Жара в Вегасе-2018", с тех пор юная алматинка выступает на концертах в Москве, проводимых "Жара ТВ".

Альберт Ахметов


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