Крупные суммы денег изъяли сотрудники КНБ РК у таможенников двух областей
Более 20 таможенников в Алматинской и Туркестанской областях подозреваются в получении взяток.
Фото : Федеральное агентство новостей28 мая 2019, 11:01
Комитет национальной безопасности Казахстана проверил сотрудников таможенных постов, передает Zakon.kz ссо ссылкой на пресс-службу КНБ РК
В производстве Комитета национальной безопасности находится досудебное производство в отношении сотрудников таможни, фитосанитарного, ветеринарного и транспортного контроля таможенных постов "Нур Жолы", "Калжат" (Алматинская область) и "им. Б.Конысбаева" (Туркестанская область).
Более 20 сотрудников подозреваются в получении взяток путем вымогательства от участников внешнеэкономической деятельности за организацию беспрепятственного перемещения товаров из КНР в Республику Узбекистан.
В ходе проведенных обысков были изъяты крупные суммы денежных средств в иностранной и национальной валюте, полученные преступным путем.
В настоящее время 3 подозреваемых с санкции суда взяты под стражу, в отношении остальных фигурантов дела, в связи с полным признанием вины, избраны меры пресечения не связанные с лишением свободы.
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