Национальную систему прогнозирования трудовых ресурсов сформируют в РК

Система будет готова до конца этого года и главной ее задачей станет определение потребностей рынка труда в кадрах.

Министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев на заседании правительства сообщил, что для прогноза потребности рынка труда в кадрах будет сформирована Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Для решения прогноза потребности рынка труда в кадрах до конца 2019 года будет сформирована Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов. Ее главная задача - прогнозирование предложения трудовых ресурсов на рынке труда и формирование спроса на востребованные для экономики кадры, - сказал он.

По его словам, Национальная система прогнозирования будет базироваться на трехуровневой методике на основе демографической модели до 2050 года, макроэкономической модели рынка труда до 2025 года и краткосрочного прогноза на предстоящие два года.

- На сегодня определен порядок взаимодействия всех госорганов, алгоритмы расчетов и методики через единые правила, а также совместно с НПП "Атамекен" планируется провести опрос работодателей для использования результатов при формировании краткосрочного прогноза, - пояснил глава ведомства.

Сапарбаев добавил, что в целом результаты Национальной системы прогнозирования будут использованы в организации краткосрочной подготовки и переподготовки, при формировании государственного образовательного заказа на подготовку специалистов техническим и профессиональным, а также с высшим и послевузовским образованием.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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