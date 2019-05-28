Как изменится рынок труда, рассказал Сапарбаев

К 2025 году возможны структурные дисбалансы, связанные с дефицитом кадров средней квалификации.

Министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев на заседании правительства рассказал, какие изменения ждут рынок труда в ближайшие годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомств напомнил, что президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством семь основных задач по реализации государственной политики занятости.

- Одной из задач является обеспечение экономики страны квалифицированными кадрами, обладающими высоким уровнем компетенции и мобильности. Прогнозируется, что численность населения увеличится до 19,8 млн к 2025 году, рабочая сила составит 9,8 млн человек. На рынке труда произойдут значительные изменения по прибытию и выбытию рабочей силы, - пояснил Сапарбаев.

Во-первых, по его словам, до 2025 года ожидается выбытие более 680 тысяч граждан в связи с достижением пенсионного возраста. Ежегодно в среднем выходят в декретные отпуска порядка 200 тысяч человек и порядка 100 тысяч выходят на пенсию.

- Во-вторых, растет доля молодежи, прибывающей на рынок труда, ежегодно около 180 тысяч выпускников ТиПО и вузов. Необходимо их обеспечить востребованными навыками и достаточным количеством стартовых рабочих мест. К 2025 году возможны структурные дисбалансы, связанные прежде всего с дефицитом кадров средней квалификации, сократится спрос на низкоквалифицированный труд, а требования к рабочей силе повысятся, - отметил министр.

Он указал, что дополнительная потребность в кадрах по оценкам составит более 573 тысяч, предполагается увеличение числа средне- и высококвалифицированных рабочих мест.

- В разрезе отраслей основная потребность в наемных работниках ожидается в сфере торговли и образования при незначительном сокращении в сфере электро- и энергоснабжения и прочих индивидуальных услуг. В разрезе регионов основная потребность в наемных работниках ожидается в Туркестанской области и Шымкенте, а также городах Нур-Султан и Алматы. Число занятых с профессиональным образованием выросло на 38% и составляет 6,5 млн человек, с техническим-профессиональным образованием выросло на 40% до 3,2 млн человек, с высшим образованием выросло на 38% до 3,4 млн человек, - перечислил глава ведомства.

В завершение Сапарбаев указал, что сегодня 28% крупных и средних работодателей предлагают своим сотрудникам программы повышения квалификации, в результате лишь 3,4% наемных сотрудников проходят программы переобучения или повышения квалификации на рабочем месте.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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