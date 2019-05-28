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Курс доллара составил 379,89 тенге на торгах

В обменниках доллар покупают/продают по 379,9-381,5 тенге.

Фото : yandex.fr28 мая 2019, 11:28

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 379,89 тенге за доллар (+0,03 тенге), объем торгов – 27,3 млн долларов (-51 990 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,9010 тенге за рубль (+0,0040), объем торгов – 5 млн рублей (-65 000 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,9440 тенге за юань, объем торгов – 505 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 379,9-381,5 тенге, евро - 425-427 тенге, рос.рубля - 5,89-5,94 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов KASE.


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