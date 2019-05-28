Бизнесу пообещали снизить ставки по кредитам в Казахстане

Уполномоченные органы разрабатывают новые льготы для бизнеса.

В рамках программы "Экономика простых вещей" разработан пакет поправок по снижению процентной ставки для конечного заемщика. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.

- В целях мониторинга реализации программы "Экономика простых вещей" и активного вовлечения бизнеса на базе "Атамекен" с 27 марта 2019 года действует проектный офис по развитию отраслей экономики. На площадке проведено около 300 заседаний, порядка тысячи потенциальных предпринимателей со всех регионов заслушаны. В настоящее время на базе проектного офиса разрабатывается пакет поправок, который предусматривает снижение процентной ставки для конечного заемщика с фиксированием субсидируемые государством части, - сообщил Касымбек.

По его словам, в этом случае бюджетные средства заложенные на субсидирование в рамках механизма на 2019-2020 годы позволяет субсидировать государству до 9%.

- Данное изменение позволит удешевить стоимость кредитов для предпринимателя и снимет арбитраж между программами. Также разрабатывается внедрение льготного периода по кредиту в размере не более 1 /3 срока займа, что позволит предпринимателям, получившим кредит на новое производство, выиграть время для ввода своего предприятия на полный цикл производства, - зампремьера.

Также он отметил, что дополнительно обсуждается предложение по участию в программе кредитования аграрной кредитной корпорации Банка развития Казахстана.

- Всего в проектном офисе находятся 880 потенциальных проектов на сумму 20 млрд тенге. На рассмотрении 111 проектов на сумму 126 млрд тенге. Наибольшая активность по регионам проявляется в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях и городе Шымкент. Наименьшая заинтересованность - Северо-Казахстанская и Атырауской областях, - заключил Женис Касымбек.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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