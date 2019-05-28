Как детям не заразиться на аттракционах и батутах

Советы медиков для родителей о посещении игровых аттракционов.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города столицы Казахстана Садвакас Байгабулов прокомментировал вопросы профилактики заболеваний при посещении детьми батутов, игровых комнат и аттракционов, передает Zakon.kz.

Батуты, игровые площадки, комнаты и аттракционы — общедоступные и популярные места для развлечения детей. Департаментом не контролируется санитарно-гигиенические требования в этой сфере, так как занят малый и средний бизнес.

Следовательно потребители и родители должны знать, что Департамент не может провести проверку на наличие документов, подтверждающих качество и безопасность используемого материала, регулярность проведения ежедневной и генеральной уборки, медицинского осмотра у персонала и прочих мероприятий.

- Важно знать, что через игрушки и используемый материал могут передаваться инфекции, и в целях профилактики отравлений или заболеваний предприниматели сами ответственны за их состояние и безопасность. Игрушки, горки, шары, мягкие карандаши, бассейны с шариками в игровых аттракционах могут быть источником микробного заражения, глистных инвазий, педикулеза, возбудителей менингита и пневмонии, - отметили в ДООЗ столицы.

Так как используется в качестве материала пластик или мягкая ткань, вирусы и микробы оседают на поверхностях и могут сохраняться продолжительное время. Заразиться возможно быстро и незаметно. Поэтому необходимо обрабатывать и мыть игрушки и все предметы после каждого пребывания детей. В игровые водят как здоровых, так и болеющих детей. Зачастую проследить за личной гигиеной достаточно сложно. Дети бегают по детской площадке, руками хватают все. Не исключается вероятность подхватить вшей, так как в игровых комнатах дети возятся в куче.

Санврачи уверены, что соблюдение следующих рекомендаций поможет избежать появления различных заболеваний у детей после посещения аттракционов:

- перед посещением аттракционов и после - мыть руки детям.

- в перерывах между играми, если ребёнок решил перекусить, также необходима гигиена рук.

- заранее промыть с помощью солевого раствора слизистую носа, это исключит возможность вирусам легко заразить.

- волосы детей тщательно собрать, спрятать под головными уборами или заплести.

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