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Мадуро: Власти Венесуэлы готовы обсуждать с оппозицией любые вопросы

Мы готовы комплексно обсудить любые темы, касающиеся страны, чтобы найти демократическое решение конфликта - президент.

Фото : belsat.eu28 мая 2019, 13:35

Правительство Венесуэлы готово обсудить с представителями оппозиции любые темы для урегулирования кризиса в стране. Об этом заявил президент Николас Мадуро, передает ТАСС.

По его словам, представители властей отправились в Норвегию для обсуждения возможности переговоров с оппозицией, потому что они "верят в диалог".

- Мы готовы комплексно обсудить любые темы, касающиеся страны, чтобы найти демократическое решение конфликта, - сказал Мадуро в ходе встречи с руководством Единой социалистической партии Венесуэлы, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television.

Как отметил Мадуро, в настоящее время в Норвегии находится делегация правительства Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом, главой МИД Хорхе Арреасой и губернатором штата Миранда Эктором Родригесом.

16 мая представители Мадуро и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо провели в столице Норвегии Осло переговоры о разрешении политического кризиса в стране. Мадуро впоследствии назвал эти первые контакты весьма позитивными.


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