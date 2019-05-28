С начала года на водоемах страны утонули 23 ребенка

Министерство призывает быть осторожными на воде в летнее время.

По информации МВД РК с начала текущего года на водоемах страны утонули 81 человек, из них 23 ребенка, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

Эту печальную статистику на пресс-конференции СЦК привел заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

- К сожалению, мы констатируем имеющуюся грустную статистику - с начала текущего года на водоемах страны у нас утонули 81 человек, из них 23 ребенка. 24 человека - по причине несоблюдения правил при ловле рыбы, то есть это рыбаки, которые в весенне-зимний период находились без спасательных средств, что привело к трагическим последствиям. 11 человек из них 6 детей при купании в необорудованных местах, 15 детей в результате падения в воду, то есть это причины оставления детей без присмотра. 2 человека погибли при спасении утопающих. Двое утонули при переправе через водоемы. Причины гибели 27 человек устанавливаются, тела их извлечены, смерть наступила по различным причинам, это и суицид, и криминальное. Все случаи зарегистрированной гибели на водоемах мы берем на учет. В дальнейшем будем проводить расследование по каждому данному факту, - сообщил спикер.

Как отметил Ильин, в общей сложности по данным местных исполнительных органов по республике в этом году будет функционировать 12 960 детских оздоровительных организаций.

- Из них 10 967 пришкольных, палаточных, юрточных или спортивно-туристических 1 757, загородных 236. Это сезонные лагеря, в которых отдохнут более 3 млн учащихся, - сказал он.

По информации спикера, в настоящее время проводится комплекс мероприятий, в том числе подразделении МВД по проверке готовности оздоровительных лагерей к приему учащихся, по противопожарной безопасности и по обеспечению безопасности на водоемах.

- Соответственно проводится мероприятие по очистке акваторий, где будут находиться лагеря. В общей сложности у нас 130 лагерей, которые находятся возле водоемов, будет проверена их готовность, - добавил Ильин.

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