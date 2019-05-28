Как не оказаться в списках невыездных за рубеж

И что делать, если все-таки ограничили выезд за пределы Казахстана.

Ежегодно несколько сотен граждан Казахстана сталкиваются с неожиданной проблемой запрета выезда из страны из-за ограничений, наложенных судебными исполнителями.

Чтобы не оказаться в такой неприятной ситуации необходимо знать следующую информацию о процедурах временного ограничения на выезд из РК:

1. Как правило, об ограничении на выезд узнают в самый последний момент – при пересечении границы.

Часто настроившихся на отпуск или деловую поездку граждан разворачивают на пограничных пунктах или в аэропортах, без возврата стоимости билетов, путевок или проживания.

Причина этой проблемы кроется в том, что судебные исполнители зачастую не утруждают себя направлением постановления должнику. Ведь по закону от извещения должника действительность ограничения на выезд никак не зависит. Суд при санкционировании постановления вовсе не обязан ставить должника в известность.

Кроме того, многие исполнительные документы – предписания об уплате штрафов, исполнительные надписи нотариусов, судебные приказы, решения судов вынесенные в упрощенном порядке, выносятся в отсутствие должника, иногда даже без правильного извещения.

В итоге получается, что с большей долей вероятностью Вы узнаете о неожиданном запрете на выезд только от сотрудника пограничной службы, который не вправе ничего сделать с этим ограничением, но и выпустить Вас из страны тоже не сможет.

Что делать, чтобы обезопасить себя от такой ситуации?

· Проверить себя на наличие долгов - через базы судебных дел, базы судебных исполнителей.

· Проверить себя в реестре лиц, которым выезд ограничен.

Проверять нужно внимательно, используя разные комбинации анкетных данных – часто в базы заносятся некорректные данные (фамилии и названия компаний с ошибками, неправильные номера ИИН/БИН).

Также рекомендуем проверить себя сразу по всем предложенным базам данных – в каких-то случаях в одной базе информации может не быть или она может отражаться некорректно.

2. Процедура снятия ограничения занимает в самых малых случаях три рабочих дня.

К сожалению, Вы не сможете узнав об ограничении в аэропорту оплатить сумму долга/штрафа и тут же добиться снятия ограничения.

Только после того, как Вы предоставите судебному исполнителю доказательства погашения задолженности/оплаты штрафа, а также оплаты его услуг (о суммах оплаты деятельности судебных исполнителей можно подробнее прочитать здесь, судебный исполнитель направляет постановление о снятии ограничения на выезд в пограничную службу.

По какой-то нелепой случайности законодатель установил трехдневный срок снятия ограничений только в трех конкретных ситуациях:

· Погашение задолженности по периодическим платежам (алиментам, постоянной компенсации за вред жизни и здоровью);

· Наличие заявления взыскателя, кроме взыскания в пользу государства;

· Смены руководителя компании-должника.

Во всех остальных случаях (даже, например, при погашении административного штрафа) процедура снятия ограничения на выезд может выполняться и в более длительные сроки.

Поэтому вопросами погашения задолженности или оплаты штрафа необходимо озадачить как минимум за неделю до фактического выезда.

Наша рекомендация – направлять судебному исполнителю заявление о снятии ограничения на выезд с приложением документов, подтверждающих оплату в письменном виде, в случае направления почтой – обязательно с уведомлением о вручении.

Также можно заставить судебного исполнителя снять ограничение на выезд, если Вы отменили исполнительный документ, на основании которого действовал судебный исполнитель – исполнительная надпись, судебный приказ, судебное решение.

3. Под ограничение на выезд попадают и руководители компаний-должников.

С 2016 года судебные исполнители получили право ограничивать выезд не только должникам-физическим лица, но и руководителям юридических лиц-должников.

Поэтому сейчас многие директоры компаний не могут выехать за пределы РК до тех пор, пока не погасят задолженности своей компании.

Поэтому руководителям компаний также необходимо проверять себя и свои компании с списках должников и невыездных.

Существуют также хитрости, как директору компании можно обойти этот запрет. Самый простой и популярный из этих способов – смена директора на другое лицо.

Но опытные юристы и судебные исполнители знают несколько способов, как блокировать эту хитрость, например путем запрета совершения компании-должнику отдельных действий в органах юстиции или ЦОНах.

4. Есть случаи, когда судебные исполнители вообще не вправе ограничивать выезд.

По закону мера по временному ограничению на выезд из РК применяется только строго определенных случаях и ни в каких других.

Так судебные исполнители не могут ограничить выезд должнику или руководителю компании должника, если:

· Сумма задолженности/штрафа составляет меньше 20 МРП (50 500 тенге в 2019 году);

· Долг по периодическим платежам (например, алиментам) не погашается меньше 3 месяцев подряд;

· Если судебный акт имеет неимущественный характер – например, о понуждении совершить действия или воздержаться от каких-то действий, о выселении/вселении, об отчуждении земельного участка и .п.;

5. В отдельных ситуациях можно взыскать убытки понесенные незаконным ограничением на выезд.

Вы можете взыскать с судебного исполнителя понесенные убытки – стоимость "сгоревших" билетов, проживания, путевок если ограничение на выезд стало результатом незаконных действий судебного исполнителя.

Самые распространенные случаи, когда Вы может взыскать убытки:

· Судебным исполнителем вынесено постановление об ограничении на выезд в ситуации, когда он не имел права этого делать;

· Вы оплатили задолженность или погасили штраф до того, как судебный исполнитель принял к своему производству исполнительный документ или начал совершать активные действия;

· Судебный исполнитель не снял ограничение на выезд в установленные законом сроки или разумные сроки не смотря на факт оплаты и предоставления ему доказательств.

Споры, связанные с исполнением судебных актов, в том числе о защите интересов должников или наоборот, взыскателей, представляют собой большой и интересный пласт знаний.

Несовершенство законодательства позволяет многим должникам уходить от исполнения и ответственности, судебные исполнители не всегда заинтересованы прилагать максимум усилий в своей деятельности, и только юристы, имеющие большой опыт в этой сфере могут заставить должника погасить долг.

Для тех, кто хочет постигнуть хитрые приемы защиты должников или не менее хитрые секреты, как этим приемам противостоять "Suleiman&Partners" проводит семинар "СЕКРЕТЫ ВОЗВРАТА ДОЛГОВ И ЗАЩИТЫ ДОЛЖНИКОВ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ".

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