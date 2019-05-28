Казахские борцы представляют собой грозную силу – главный тренер сборной России

Гоги Когуашвили: турнир Болата Турлыханова оставил самые приятные впечатления.

Наставник сильнейшей сборной планеты по греко-римской борьбе - команды России Гоги Когуашвили, поделился своими мыслями о прошедшем в Алматы соревновании памяти выдающегося наставника Болата Турлыханова. Также пятикратный чемпион мира поведал о задачах российской команды на чемпионат мира, который пройдет в этом году в столице Казахстана, передает Zakon.kz.

- С большим удовольствием хочу поздравить Казахстан и лично главу Азиатской федерации борьбы, легенду советского и казахстанского спорта Даулета Болатовича Турлыханова с проведением на самом высоком организационном уровне турнира в честь Болата Турлыханова. Для нашей команды участие в этом престижном состязании стало очень полезным опытом, ведь здесь собрались сильнейшие представители разных стран и континентов. Все схватки выдались напряженными, каждая встреча проходила в бескомпромиссной борьбе. В июле пройдут Европейские игры и для многих стран Старого света именно Кубок Болата Турлыханова стал своего рода отбором кандидатов для участия в этих комплексных соревнованиях.

- Гоги Мурманович, результаты ваших подопечных на самых престижных стартах последних трех лет снова заставили говорить все мировое спортивное сообщество о возрождении былой славы России в этом эстетичном и популярном единоборстве. В чем секрет вашего успеха?

- Секрет один, это ежедневный кропотливый труд. Без этого в жизни а тем более в спорте не достичь успеха. И это ни для кого не секрет. Ну и конечно же, высокие достижения российских борцов происходят не на пустом месте. Для этого у нас есть большие основания: традиции, поддержка на государственном уровне и должная работа на всех участках российской федерации. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что выигрывать на каждом чемпионате мира по 5-6 золотых наград очень сложно, однако как показали два последних мировых первенства вполне реально.

В столице Казахстана состоится квалификационный к Олимпиаде "мир" и первостепенной нашей целью станет завоевание как можно большего количества лицензий на главные старты четырехлетия в Токио-2020. Состав у нас сбалансированный, есть в команде опытные ребята и голодная до больших побед молодежь. Думаю, мы сможем выполнить поставленные задачи и с достоинством выступить на предстоящем в вашей стране чемпионате мира.

- Как вы прокомментируете поражение чемпиона мира Александра Чехиркина хозяину ковра Асхату Дильмухамедову?

- В спорте надо доказывать свою состоятельность в каждом матче. К сожалению, в финальном противостоянии Чехиркин не выполнил тренерскую установку и уступил своему противнику по многим показателям. Асхат довольно опытный борец, понюхавший пороха большого ковра. Если Дильмухамедов подойдет к чемпионату мира в оптимальной форме, у него будет шанс побороться за самые высокие места на этом ответственном и важном старте.

- Кого вы можете еще отметить в стане казахстанской дружины?

- У вас всегда были борцы мирового класса. А в советские годы Казахстан и вовсе был одним из законодателей моды в нашем виде спорта. Мне известно, что вы последние 20 лет остаетесь без золота мировых первенств. Но даже несмотря на это казахские борцы представляют собой грозную силу. Имена Нурбахыта Тенизбаева, Нурмахана Тыналиева, Алмата Кебиспаева и других представителей братского Казахстана постоянно на слуху у мировой борцовской общественности. Уверен, результаты в скором времени придут и у вас вновь появятся свои ушкемпировы, турлыхановы, мельниченко и байсеитовы. От всей души желаю Казахстану чтобы на домашнем чемпионате мира прервалась неприятная тенденция и ваши борцы не остались без награды высшего достоинства.

Напомним результаты Кубка Болата Турлыханова-2019, на котором хозяева ковра казахстанцы сумели завоевать 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Весовая категория 60 кг

Али Реза Нежати (Иран)

Айдос Султангали (Казахстан)

Исломжон Бахромов (Узбекистан), Мингиян Семенов (Россия)

Весовая категория 67 кг

Заур Кабалоев (Россия)

Шмаги Болквадзе (Грузия)

Мохамед Резаи (Иран), Арам Варданян (Узбекстан)

Весовая категория 77 кг

Асхат Дильмухамбетов (Казахстан)

Александр Чехиркин (Россия)

Асхат Жанбыров (Казахстан), Пежман Поштам (Иран)

Весовая категория 87 кг

Бекхан Оздоев (Россия)

Рамин Танерисартанг (Иран)

Радик Кулиев (Беларусь), Николай Стадуб (Беларусь)

Весовая категория 97 кг

Артур Алексанян (Армения)

Александр Головин (Россия)

Данила Сотников (Россия), Никита Мельников (Россия)

Весовая категория 130 кг

Кирилл Хришчанка (Беларусь)

Виталий Щур (Россия)

Якоб Каджая (Грузия), Шахаб Гореджили (Иран)

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!