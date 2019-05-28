Летний репертуар театра "Астана Опера" порадует детей и взрослых

20 июня жителям и гостям столицы будет предложено разнообразие камерно-инструментальной ансамблевой музыки.

Увлекательные концерты вокальной и инструментальной музыки будут предложены вниманию слушателей в Камерном зале "Астана Опера" в июне. Летний репертуар зала порадует не только взрослых любителей классического искусства, но и самых маленьких театралов столицы, сообщает пресс-служба театра.

1 июня в 15.00 и 10 июня в 11:30 состоится праздничный концерт "В театр приглашают дети", посвященный Международному дню защиты детей. Юные артисты детской театральной студии "Астана Опера" представят сольные и коллективные номера в исполнении ребят из хоровой и балетной студий. Хормейстеры – Алтынганым Ахметова, Айгерим Макибаева. Концертмейстеры – Ирина Кургузкина, Эльмира Султангазина. Хореограф – Амина Алиева. Талантливые воспитанники детской театральной студии наравне со взрослыми артистами участвуют в концертных программах и спектаклях, таких как "Кыз Жибек" Е. Брусиловского, "Биржан – Сара" М. Тулебаева, "Богема", "Тоска", "Турандот" Дж. Пуччини, "Кармен" Ж. Бизе, "Евгений Онегин" П. Чайковского, "Собор Парижской Богоматери" М. Жарра и др.

2 июня в 15.00 в дни долгожданных летних каникул вниманию самых юных любителей театрального искусства будет предложен новый проект – концерт "Радуга талантов" из цикла "Ура, каникулы!". На сцену Камерного зала "Астана Опера" выйдут подающие большие надежды музыканты – воспитанники школы Казахского национального университета искусств, а также городских музыкальных школ. Многие из них уже сегодня являются лауреатами престижных международных конкурсов и с успехом представляют казахстанское искусство за рубежом. Произведения композиторов-классиков и виртуозные пьесы из детского репертуара прозвучат в интерпретации Амины Ахмеджановой, Елданы Көпбай, Айланы Ермекбаевой (скрипки), Батырхана Исака, Шынгыса Алибека (виолончели), Лии Дулати, Альтаира Толемиса (фортепиано), Бахытжана Тайкена, Бекежана Ибраима (блокфлейты), Арины Серебренниковой (флейта), Павла Цветцих (кларнет), Алины Альжановой (фагот), Нурмухамеда Естекова (валторна), Ертая Мамырбекова (ксилофон).

6 июня в 19.00 Государственный струнный квартет им. Газизы Жубановой представит концерт "Кюй в гармонии с классикой" из цикла "Казахквартет приглашает". В этот вечер гостем коллектива станет домбрист-виртуоз Адильжан Толукпаев, который исполнит кюй "Жем суының тасқыны" Казангапа в собственной обработке. В программу также вошли: Струнный квартет №20 ре мажор ("Hoffmeister") В.А. Моцарта, Струнный квартет №2 ре мажор А. Бородина. В составе струнного квартета – Айдар Токталиев (1-я скрипка), Алексей Лебедев (2-я скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт), художественный руководитель – Заслуженный деятель Казахстана Ернар Мынтаев (виолончель).

8 июня в 18.00 состоится сольный концерт лауреата Х Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского скрипачки Акбике Алги. В концерте "Классика в субботу" прозвучат произведения И.С. Баха, М. Равеля, А. Хачатуряна, Ф. Листа, С. Рахманинова, Ф. Шопена и сочинение казахстанского композитора Газизы Жубановой. Центром концертной программы станет Соната для скрипки и фортепиано №3 ре минор Иоганнеса Брамса, которую музыковеды окрестили "четырехчастной симфонией в миниатюре". Партия фортепиано – Ильяс Узбеков, Сергей Васильев. Концерт в рамках Года молодежи станет одним из проектов, направленных на поддержку и развитие молодых талантов.

12 июня в 19.00 пройдет концерт "Музыкальные акварели". Свою трактовку вокальной и инструментальной музыки представят ведущие солисты театра "Астана Опера" Заслуженные деятели Казахстана Айгуль Ниязова и Жан Тапин, а также молодежный струнный квартет TURAN, завоевавший Гран-при на фестиваале "Шабыт". В составе квартета – Мейржан Кенесбаев (1-я скрипка), Айя Габбасова (2-я скрипка), Леонид Мысовский (альт), Багжан Есиркеп (виолончель). Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Раушан Бескембирова. Прозвучат вокальные циклы, романсы и песни композиторов ХХ века, такие как вокальный цикл М. Таривердиева "Акварели" на стихи японских средневековых поэтов, "Времена года" В. Стригоцкого-Пака, "В подражание Альбенису" Р. Щедрина, а также Струнный квартет №2 ре мажор А. Бородина, произведения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, песни из вокальных циклов З.Левиной и др.

20 июня в 19.00 в концерте "Квинтет и даже больше" жителям и гостям столицы будет предложено разнообразие камерно-инструментальной ансамблевой музыки. На сцене Камерного зала "Астана Опера" выступят Дияр Касенов, Шолпан Манкеева (скрипки), Биржан Утеулиев, Леонид Мысовский (альты), Багжан Есиркеп (виолончель), Алмас Токпанов (кларнет), Калкаман Дюсембаев (валторна), Улан Кульмаметов (фортепиано). Будут исполнены интересные, оригинальные произведения для струнных и духовых камерных ансамблей: Квинтет для валторны, скрипки, двух альтов и виолончели ми-бемоль мажор, Струнный квинтет №3 до мажор (1 часть – Allegro), Квинтет для кларнета и струнных ля мажор "Stadler" (1 часть – Allegro) В.А. Моцарта, Фортепианный квинтет №1 до минор (1 часть), Секстет для скрипки, альта, виолончели, кларнета, валторны и фортепиано до мажор Э. Донаньи.

25 июня в 19.00 Камерный хор Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан выступит с концертной программой "Мәңгілік мұра". В этот вечер будут представлены произведения казахской хоровой классики: всеми любимые народные песни, сочинения выдающихся казахских композиторов: Құрманғазы, Ахана сері Корамсаулы, Біржан сала Қожағұлұлы, Естая, Үкілі Ыбырая, Абая, Сегіз сері, Мұхита Мерәліұлы, Майры Уәлиқызы. Художественный руководитель и дирижер – Мәдениет қайраткері РК Гульмира Куттыбадамова, Хормейстер – Ержан Сансызбаев.

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