Лукашенко - Токаеву: Наши отношения всегда будут хорошими

Главы двух государств провели встречу.

28 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поприветствовал Президента Республики Беларусь и подчеркнул, что их встреча проходит впервые после того, как столица Казахстана обрела новое имя – Нур-Султан.

- Мы внимательно наблюдаем за вашей деятельностью и отмечаем большие успехи в развитии Беларуси. Вы долгие годы работаете на посту Президента и делаете все возможное для укрепления авторитета и потенциала вашего государства, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил за традиционно теплый прием и возможность встретиться.

Глава Беларуси позитивно отозвался о происходящих в Казахстане внутриполитических процессах, особо выделив роль Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Касым-Жомарта Токаева в становлении независимого Казахстана.

- Что касается наших отношений, они всегда будут хорошими. Я не сомневаюсь, что мы с вами сможем продвинуться в конкретных направлениях сотрудничества, - заявил А. Лукашенко.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!