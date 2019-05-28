В ВКО построят кардиоцентр по стандартам JCI

JCI (Joint Commission International)является одной из крупнейших международных организаций по аккредитации медицинских учреждений.

Строительство нового корпуса кардиоцентра при областной больнице в Усть-Каменогорске будет развернуто на пяти тысяч квадратных метров, и это будет объект, соответствующий требованиям мирового уровня. Разработка и согласование перечня необходимых работ уже начаты, модуль планируется завершить в этом году. Об этом речь шла на совещании, которое провел аким ВКО Даниал Ахметов, передает Zakon.kz.

- Предстоит проведение революционных изменений в трех крупных медицинских организациях области. Все они направлены на развитие приоритетных сфер здравоохранения: материнства и детства, онкологии, кардиологии, — сказал аким ВКО Даниал Ахметов.

Новый корпус областной больницы будет филиалом Национального научного кардиохирургического центра. Ведущий кардиолог РК Юрий Пя, который недавно приезжал в областную больницу, высоко оценил мастерство наших врачей, более того, провел мастер-классы и оценил готовность персонала и врачей к проведению операции высокой категории сложности. Аким области дал поручение привести проект в соответствие стандартам JCI уже на стадии проектирования. Корпус кардиохирургии областной больницы будет обслуживать около 4000 пациентов в год, будут развернуты 6 операционных залов, с отделением кардиохирургической реанимации, кардиологической интенсивной терапии, отделением кардиохирургии. Здесь будут применяться все самые современные практики кардиохирургии.

- В нашей области пациенты не должны ждать очереди на проведение операции на сердце и не должны искать эти услуги в других регионах и за границей,— подчеркнул аким ВКО.

Особое внимание уделено и онкологической службе. Уже к концу декабря текущего года совершенно новый облик получит Центр лучевой терапии в Центре онкологии и хирургии в городе Усть-Каменогорск. По данному объекту глава региона также дал поручение провести строительно-монтажные работы согласно утвержденным стандартам JCI.

- Сегодня мы стоим на пороге оснащения Центра, идут подготовительные работы по установке МРТ аппарата последнего поколения, что позволит улучшить раннюю диагностику, повысить качество лечения наших пациентов. Планируется приобретение оборудования с фокусированным ультразвуком, которое позволит проводить лечение неинвазивным методом таких заболеваний, как, рак предстательной железы, гинекологические и целого ряда заболеваний костной системы. К слову, аналогов данного оборудования в Казахстане еще нет. Этот аппарат успешно себя зарекомендовал в клиниках Израиля, Великобритании, Германии, — поделилась главный онколог области, главный врач Центра хирургии и онкологии в Усть-Каменогорске Гульмира Сагидуллина.

Кроме того, разрабатывается проект ГЧП по установке и запуску линейного ускорителя. Этот новый уникальный аппарат с огромным лечебным эффектом придет на смену старому оборудованию, эксплуатация которого заканчивается в 2020 году. В скором времени специалисты онкоцентра Усть-Каменогорска отправятся в Израиль, где пройдут обучение для того, чтобы работать на данном оборудовании. Стоит отметить, в этом году сроки обучения по 3-уровневой программе подготовки и переподготовки врачей — увеличены.

- Вместо 3-месячных курсов обучения переходите на 6-месячный и годичный сроки обучения. Мы должны опережающими темпами повышать качество человеческого капитала. Новое, высокотехнологичное оборудование само по себе не даст эффекта, если не будет подготовленных кадров. Чтобы соответствовать мировым стандартам, нужно менять ментальность медицинского работника,— также подчеркнул аким ВКО.

Напомним, БСМП города Семей проводит подготовительные работы к прохождению аккредитации JCI. Как доложил акиму области руководитель управления здравоохранения Илияс Мухамеджан, эксперты провели первичный аудит здания больницы и бизнес-процессов, сформировав предварительный объем работ и инвестиции.

- Мы планируем создать свои Центры, которые докажут свое соответствие международным стандартам JCI. Ведь для того, чтобы придти к такому логическому этапу мы провели огромную работу. Выход на мировые рынки в системе здравоохранения, развитие медицинского туризма все это вполне возможно. Сертификация наших центров по стандарту JCI — крупный шаг для движения вперед, и самое главное все это нацелено для повышения качества медицины региона, — резюмировал Даниал Ахметов.

Справочно: Стандарты JCI (Joint Commission International) являются одними из стандартов в области качества и безопасности для медицинских учреждений. JCI (Joint Commission International)является одной из крупнейших международных организаций по аккредитации медицинских учреждений. Основной акцент в аккредитации медицинских учреждений эта компания делает на повышение безопасности обслуживания пациентов. На сегодняшний день по стандартам JCI аккредитовано более 600 медицинских учреждений в 57 странах мира. Помимо аккредитации медицинских учреждений JCI проводит сертификацию программ медицинской помощи по различным направлениям.

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