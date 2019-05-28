Назарбаев вручил орден Лукашенко

Елбасы провел встречу с главой Беларуси.

28 мая Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. В ходе встречи Елбасы вручил высокому гостю орден "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Первый Президент Казахстана особо отметил роль и вклад Александра Лукашенко в развитие интеграционных процессов и становление Евразийского экономического союза.

- Этот год ознаменован пятилетием создания здесь Евразийского экономического союза и 25-летием идеи евразийской интеграции, предложенной мною. И без вашей поддержки не было бы этой организации, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы подчеркнул, что всегда будет готов оказать поддержку народу Беларуси во главе с ее лидером А. Лукашенко.

- Я всегда буду готов помочь и поддержать Вас по любому направлению. Вам удается держать на высоком уровне. Также, пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить красивейшие места Казахстана, - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил Нурсултана Назарбаева за оказанный прием и врученную ему награду.

- Спасибо за уважение к белорусскому народу. Я понимаю, что это не только моя заслуга. Это Ваша любовь и отношение к моему народу. Президент Казахстана – очень достойный человек. Вы приняли мудрое решение. Уверен, что казахстанцы ценят стабильность, как и другие народы. Самое главное – труд. Будешь трудиться, будет и результат, - сказал Президент Республики Беларусь.

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