В СКО планируют модернизировать лифты в многоэтажных домах

Кумар Аксакалов прокомментировал проблемы ЖКХ.

Ремонтировать лифты, подъезды и другие субъекты кондоминиума станет возможным благодаря новой реформе ЖКХ, которую сейчас рассматривают в Мажилисе Парламента РК. Новый законопроект, деятельность КСК и в целом состояние жилого благоустроенного фонда региона обсудили на заседании акимата СКО, передает Zakon.kz.

В области насчитывается 1758 жилых многоквартирных домов, 1074 из которых – в Петропавловске. Из них только 35% охвачены работой КСК. Отсутствие формы управления сказывается на содержании жилого фонда. Новый законопроект позволит существенно изменить ситуацию в системе ЖКХ. Так, вместо КСК планируется создание объединении собственников имущества, которые будут работать по принципу "Один дом - одно объединение - один счет".

Впрочем, для многих петропавловцев это не стало бы нововведением. Так сейчас работают на 173 объектах кондоминиума. По словам акима области, это крайне мало, поэтому на местах необходимо проводить соответствующую работу.

- Нужно построить работу таким образом, чтобы люди могли объединяться. Все жители за то, чтобы их дом был лучше: хорошие дворовые территории, подъезды, подвалы и так далее. В то же время людей беспокоит то, как расходуются собранные на ремонт дома средства. Отсюда вывод: необходимо регистрировать кондоминиумы, искать порядочных работников, председателей КСК. У нас, как оказалось, не хватает таких людей, которые могли бы организовать всю эту работу, - сказал аким области.

Принятие нового законопроекта позволила бы восстановить лифтовое хозяйство Петропавловска.

- В областном центре порядка 300 лифтов, 178 из которых требуют либо замены, либо модернизации. Чтобы привести оставшиеся лифты в порядок, необходимо порядка 2 млрд. тенге. С принятием нового законопроекта мы могли бы к этой работе приступить. Поручаю акиму города Булату Жумабекову определить дома, куда мы пойдем в первую очередь ремонтировать лифты, - сказал глава региона Кумар Аксакалов.

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