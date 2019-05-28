Столичный пенсионер пытается выжить в разваливающемся доме

Мужчине 81 год, и он продолжает бороться за выживание, скитаясь по подъездам и инстанциям.

81-летний житель Нур-Султана вынужден ночевать в подъезде соседнего дома. За последний месяц пожилой человек обошел все инстанции и снова вернулся к журналистам в надежде, что родной дом помогут спасти от постоянного затопления грунтовыми водами, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

С наступлением весны дом 81-летнего Василия пришел в негодность. Отсырели стены, провалился пол. Стало невыносимо холодно. К тому же, еще раньше в конце прошлого года перегорел котел. Все это заставило пожилого человека скитаться по подъездам соседних многоэтажек.

Василий Тотоуров – житель города:

- Ну, наверное, 5 месяцев, как котел сгорел, так и все. - Здесь спите? - Да-да. А там холодно, как спать будешь?

Несмотря на преклонный возраст, Василию Тотоурову приходится снова и снова обивать пороги различных инстанций.

Василий Тотоуров – житель города:

- 40 дней прошло, и никто ничем не помогал, пока я снова не пришел сюда. И неизвестно, дальше будут помогать или нет.

На сегодняшний день в районе "Лесозавод" находится около 3 тысяч домов. Круглый год местных жителей топят грунтовые воды. А все по причине того, что многие арыки засыпали при строительстве новых домов.

Валентина Сергеенко – жительница города:

- Сейчас засыпали. Железная дорога засыпала свой арык, люди застроились – свой арык. И раньше, когда был у нас Сарыаркинский район, хоть приходили и убирали улицы. А с осени у нас никто не убирает. Никто не чистит.

По словам представителей местной власти, главная причина в том, что здесь болотистая местность. Строения дают серьезную усадку, потому их и топит. Но арыки пообещали проложить до конца этого года.

Мади Тайпин - главный инспектор акима района "Байконыр":

- В этом году у нас запланирована лоточная арычная система. Строительство именно по этой улице.

Но дом Василия Тотоурова, как признаются в акимате, уже ничего не спасет. В акимате он, как и еще 38 домов данного района являются аварийными. Но пока в списке управления строительства и жилищной политики только 4 дома, претендующие на снос.

Мади Тайпин - главный инспектор акима района "Байконыр":

- Сразу же в управление строительства. Там уже компетентные специалисты ему подскажут, что дальше делать.

У пожилого человека появилась надежда решить проблему. Насколько она оправдает себя - покажет уже осень.

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